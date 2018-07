Bate Papo destaca risco de volta da poliomielite ao Brasil

A poliomielite, doença também conhecida como paralisia infantil, pode voltar a 312 cidades brasileiras, segundo o Ministério da Saúde. O alerta feito na última semana em uma reunião com secretários estaduais e municipais de saúde, põe em alerta o País, que não registra um caso da doença desde 1990. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta terça-feira, 3, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior).

Estão na lista de maior risco para a paralisia infantil, municípios que não conseguiram atingir 50% da cobertura vacinal contra a doença. A recomendação é de que a vacinação contra a poliomielite seja superior a 95%. Em todo o País, apenas Rondônia, Espírito Santo e Distrito Federal não têm cidades sob risco elevado da volta da doença.

Ainda segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado, 22 estados brasileiros, incluindo o Ceará, não atingiram a cobertura considerada ideal. O Estado, segundo reportagens dos principais jornais brasileiros, possui uma cidade em alerta para volta da doença – a produção do Jornal Alerta Geral está em contato com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) para saber mais informações. Outro dado preocupante é que também em 2017 pelo menos 800 mil crianças estavam sem o esquema completo de vacinação, que compreende três doses do imunizante contra a pólio. Para tentar reduzir o risco, o Ministério da Saúde deverá fazer entre os dias 6 e 31 de agosto uma campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida se mostraram preocupados com o risco de volta da doença. Os dois destacaram que a possível volta da doença, que para Luzenor de Oliveira traz danos severos a crianças – principalmente aquelas com menos de seis anos de idade –, se deve a negligência de governantes nos últimos anos, que deveriam chamar para si a responsabilidade por campanhas de vacinação mais rigorosas.

– 1.500 prefeituras não atualizaram Cadastro Único

Cerca de 1.500 prefeituras de todo o País ainda precisam recadastramento obrigatório para atualizar o Cadastro Único do Governo Federal. O prazo vai até a próxima sexta-feira, 6. Esses municípios ainda não entregaram a documentação necessária nas unidades da Caixa Econômica Federal. É por meio do cadastro que o Governo identifica famílias de baixa renda que necessitam de apoio de programa sociais, caso do Bolsa Família. Com o cadastro desatualizado, muitas famílias que não precisam mais receber benefícios do governo podem ainda estar recebendo o benefício, enquanto que famílias que realmente precisam permanecem sem apoio de programas. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, traz mais informações:

– Sobral: exemplo na área da Educação

Prefeitos e representantes de 50 municípios do Brasil visitam o município de Sobral, para conhecer de perto as ações desenvolvidas para o avanço da qualidade do ensino público da maior cidade da região Norte do Estado. Os gestores participam do primeiro seminário Educar pra Valer. Mais informações com o correspondente Carlos Alberto:

– Câmara de Fortaleza debate aumento de até 1000% em alvará de funcionamento e licença sanitária

O aumento de até 1000% no valor do Alvará de Funcionamento e da Licença Sanitária, além da criação de taxas trimestrais de fiscalização para licenças ambientais pela Prefeitura de Fortaleza, vem causando revolta no setor produtivo da Capital. A insatisfação com o aumento de custos para pequenas e médias empresas é grande e pode provocar o fechamento de postos de trabalho.

A elevação das taxas na gestão do prefeito Roberto Cláudio entra em debate, nesta quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, na Câmara Municipal da Capital. Vereadores, empreendedores e empresários irão avaliar os impactos que a Lei Complementar nº 241 poderá causar, além de buscar junto ao Executivo a revogação da norma.

Os empresários contestam aumento das taxas do Alvará de Funcionamento e do Registro Sanitário para até R$15 mil por ano, sendo R$ 5 mil somente para imóveis que tenham até 30 mil m². No entanto, estabelecimentos com área superior continuam pagando mais caro.

Vereador pelo Partido da República (PR), Márcio Martins, que promove o debate, defende a revogação da Lei do Código Tributário. Segundo o parlamentar, o aumento do tributo acarreta prejuízo para o comércio e à população de Fortaleza.

– Partidos desistem de fazer pesquisas eleitorais

Com os recursos escassos, os partidos políticos parecem ter desistido de realizar pesquisas eleitorais. Os dados mostram que o número de registros de pesquisas de opinião, na Justiça Eleitoral, caíram 37%, como informa novamente o correspondente Carlos Alberto:

– INSS corre o risco de perder 18 mil servidores em 2019

As dificuldades de atendimento no INSS poderão ficar ainda piores em 2019, pois 55% dos 33 mil servidores do órgão já estarão aptos a se aposentar. O quadro de funcionários, em sua maioria, é formado por servidores com muito tempo de serviço e muitos já ultrapassam 35 anos de trabalho. O jornalista Marcelo Raulino traz mais informações sobre o assunto:

– Segurado já pode atualizar dados pela internet

E por falar no INSS, os segurados já podem atualizar os dados cadastrais pela internet, no site meu.inss.gov.br. Por meio da internet, é possível corrigir o endereço, número de telefone ou e-mail. O correspondente Wanderley Moisés tem mais informações:

– Professores em estado probatório não recebem vencimentos relativos a férias em Russas:

O correspondente Cid Ferreira trouxe a seguinte informação no Jornal Alerta Geral desta terça-feira: professores em estado probatório da rede municipal de ensino de Russas, no Vale do Jaguaribe, ficaram surpresos com o não pagamento de um terço das férias, que é direito da categoria:

