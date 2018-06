Bate Papo destaca silêncio da Secretaria dos Recursos Hídricos sobre desabastecimento de água em Tauá

Após o Ministério da Integração Nacional reconhecer situação de emergência hídrica em 184 municípios de sete estados brasileiros, incluindo aqui no Ceará, a redação do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), buscou entrar em contato com a Secretaria dos Recursos Hídricos para obter respostas sobre um assunto trazido pelo correspondente Alverne Lacerda nessa terça-feira, 19, que muito se relaciona ao tema. Na edição dessa terça do Jornal Alerta Geral, Alverne alertou sobre o desabastecimento de água na zona rural do município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

Os moradores da cidade têm sofrido com a falta de água para consumo humano, após o Governo Federal suspender o programa de abastecimento por carros-pipa para o município e para a região. Como o Sertão dos Inhamuns registrou chuvas de menor intensidade quando comparada a outras regiões do Estado, as precipitações não foram suficientes para que a população pudesse armazenar água.

Como não obtivemos resposta, no Bate Papo Político desta quarta-feira, 20, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida criticaram o silêncio da Secretaria dos Recursos Hídricos. Para os dois, as respostas seriam uma forma de dar a população tauaense um parecer sobre o desabastecimento hídrico que castiga o município.

Após Luzenor de Oliveira e Beto Almeida comentarem sobre o assunto, no início do Bate Papo Político de hoje, assessores da Secretaria de Recursos Hídricos entraram em contato com a redação do programa afirmando que a produção não contatou a Pasta, mesmo com as inúmeras tentativas sem sucesso do Jornal Alerta Geral de obter uma resposta sobre o assunto junto a Secretaria.

Confira o que disseram os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida sobre o assunto:

SILÊNCIO DA SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Vale lembrar que o governador Camilo Santana, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado no dia 13 de junho de 2018, reconheceu que 26 cidades cearenses estão, atualmente, em estado de emergência devido a falta de água. Confira a lista abaixo:

• Acopiara

• Assaré

• Bela Cruz

• Cedro

• Chaval

• Crateús

• Crato

• Groaíras

• Hidrolândia

• Icapuí

• Icó

• Iguatu

• Independência

• Ipu

• Itapajé

• Jaguaruana

• Lavras da Mangabeira

• Madalena

• Missão Velha

• Nova Olinda

• Ocara

• Parambu

• Paramoti

• Reriutaba

• São Gonçalo do Amarante

• Umirim

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político de hoje:

– Governo debate gestão de verbas repassadas a estados e municípios

Boas práticas na gestão dos recursos repassados pela União aos estados e municípios, uso da tecnologia, ações preventivas de combate à corrupção e marco regulatório continuam sendo discutidos nesta quinta-feira, 20, no Fórum Nacional das Transferências Voluntárias, que reúne, desde essa terça-feira, 19, em Brasília, gestores públicos das administrações federal, estaduais e municipais e de organizações da sociedade.

+ Governo debate gestão de verbas repassadas a estados e municípios

– STF absolve Gleisi de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

A presidente do PT, Gleisi Hoffman (PR), foi absolvida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) das acusações de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A parlamentar era suspeita de ter recebido R$ 1 milhão em espécie em recursos desviados da Petrobras para financiar sua campanha ao Senado em 2010. O dinheiro não foi declarado à Justiça Eleitoral. No entanto, para a maioria dos ministros, não ficou provado que a petista de fato recebeu os valores.

+ STF absolve presidente do PT de corrupção e lavagem de dinheiro

– Nove deputados cearenses assinam CPI para investigar irregularidades na Lava Jato

O pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades ocorridas no âmbito da Operação Lava Jato já possui assinaturas suficientes para ser instaurada. São necessárias 171 assinaturas, sendo que 190 estavam confirmadas até a manhã dessa terça-feira, 19, com 11 cearenses na lista. O pedido de CPI é de autoria do Paulo Pimenta (PT-RS).

Após repercussão negativa, 17 parlamentares pediram a retirada de suas assinaturas do documento, restando 173 assinaturas. Dos cearenses, 2 retiraram: Vitor Valim (Pros) e Raimundo Gomes de Matos (PSDB).

Permanecem na lista:

• André Figueiredo (PDT)

• Aníbal Gomes (DEM)

• Chico Lopes (PCdoB)

• José Airton Cirilo (PT)

• José Guimarães (PT)

• Luizianne Lins (PT)

• Macedo (PP)

• Moses Rodrigues (MDB)

• Odorico Monteiro (PSB)

Confira no player abaixo o Bate Papo Político, com as análises dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, na íntegra!

