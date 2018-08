Bate Papo destaca vantagem ‘acachapante’ de Camilo em 1ª pesquisa de intenções de voto

Divulgada nessa quinta-feira, 16, a primeira pesquisa de intenções para o Governo do Estado expôs um Camilo Santana (PT) soberano na busca da reeleição. O atual governador do Estado possui 64% das intenções de votos pelo Palácio da Abolição, seguido pelo general Guilherme Theophilo (PSDB), com 4%. O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político desta sexta-feira, 17, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

Encomendada pelo Sistema Verdes Mares, a pesquisa Ibope, que ouviu 1.204 eleitores entre os dias 13 e 15 de agosto deste ano, mostrou ainda que Aílton Lopes (PSOL), Hélio Góis (PSL) e Francisco Gonzaga (PSTU) aparecem empatados em terceiro lugar com 2% das intenções de votos, enquanto Mikaelton Carantino (PCO) não pontuou.

Para o jornalista Beto Almeida, a vantagem de Camilo na primeira pesquisa de intenções de votos foi acachapante. Beto acredita que Camilo parte com larga vantagem neste início de corrida eleitoral e deve vencer a disputa pelo Governo do Estado já no primeiro turno.

Theophilo e Aílton Lopes ‘vencem’ na rejeição

A pesquisa também mostrou quem são os candidatos ao Governo do Estado mais rejeitados pelo eleitorado cearense. Indagados sobre quais candidatos não votariam de jeito nenhum, 30% dos eleitores disseram não votar no general Theophilo (PSDB) e no professor Aílton Lopes (PSOL). Na sequência aparecem Francisco Gonzaga (29%), Hélio Góis (24%), Mikaelton Carantino (24%) e, de forma surpreendente, Camilo Santana (17%).

O jornalista Luzenor de Oliveira destacou que o índice de rejeição de Camilo é considerado baixo para um governador que enfrentou uma severa crise hídrica e na área de Segurança Pública. Luzenor destacou ainda as dificuldades dos governadores estaduais com a queda da arrecadação tributária, aumento do desemprego e menor repasse de verbas do Governo Federal aos estados e lembrou que Camilo conseguiu manter o Ceará funcionando e pagar os servidores em dia.

Para o jornalista Beto Almeida, o alto índice de rejeição de Theophilo se deve ao desconhecimento de seu nome por parte do eleitorado cearense. O jornalista criticou a campanha eleitoral mais curta neste ano e acredita que o tempo é pequeno para que os “novatos” na política, caso do general tucano, se apresentem ao eleitor.

Cid e Eunício lideram disputa pelo Senado

Na corrida pelo Senado da República, o candidato do PDT, Cid Gomes, e do MDB, senador Eunício Oliveira (MDB), largaram na frente de outros adversários. De acordo com a pesquisa Ibope, Cid tem 55% das intenções de voto, seguido de Eunício, com 37%. Na sequência, aparecem Luís Eduardo Girão (PROS), com 9%, Pastor Pedro Ribeiro (PSL), com 7% e Dra. Mayra (PSDB), com 6%.

Completam a lista: Anna Karina (PSOL), Pastor Jamieson Simões (PSOL) e João Saraiva (REDE), ambos com 4% das intenções de votos, Alexandre Barroso (PCO), Dr. Márcio Pinheiro (PSL) e Geraldo Magela (PSTU), com 3% e Robert Burns (PTC), que fecha a lista, com 2%.

De acordo com o Ibope, 15% dos eleitores disseram que iriam votar branco ou nulo para primeira vaga ao Senado, e 22% iriam votar branco ou nulo para a segunda vaga. Já os eleitores que disseram não saber em quem votar ou que não respondeu a pesquisa representou 27% dos entrevistados na pesquisa.

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político desta sexta-feira:

– Agenda dos candidatos

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, trouxe um resumo da agenda dos candidatos ao Senado Federal. Cid, Eunício e Mayra Pinheiro tem agenda intensa nesta sexta-feira!

– Cid diz que Camilo tem ‘grande vantagem’ sobre adversários

O candidato do PDT ao Senado, Cid Gomes, disse nessa quinta-feira, 16, em visita a região do Cariri, que o governador Camilo Santana (PT) começa a corrida eleitoral com “grande vantagem” sobre os adversários, mas que, em sua base de apoio, “ninguém vai contar vitória antes da hora”. Confira o que disse Cid:

– 65,6% dos eleitores não votariam em Lula preso

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná aponta que 65,6% dos eleitores não votariam no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se ele continuar preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Já outros 34,4% dos entrevistados votariam em Lula, mesmo com o ex-presidente atrás das grades. O correspondente Carlos Alberto tem mais informações:

– Ciro ‘ganha’ na Loto

Candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes disse, nessa quinta-feira, 16, que as críticas do presidente Michel Temer a sua candidatura o fizeram ganhar na “loto”. Ciro tem sido duro crítico do Governo Federal e um forte opositor do MDB, partido de Michel Temer. O correspondente Carlos Silva tem mais informações:

Confira no player abaixo o Bate Papo Político na íntegra! Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida ainda destacaram a importância das redes sociais nas eleições deste ano e comentaram a decisão do Ministério Público Estadual de afastar o prefeito de Quixadá, Ilário Marques, devido um escândalo de desvio de dinheiro público na administração municipal!

