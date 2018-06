Bate Papo destaca visita do ministro dos Transportes ao Ceará

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, vai vistoriar a malha rodoviária do Ceará na próxima quinta-feira, 21. Na comitiva, que vai acompanhar o titular da Pasta do Transportes durante a visita, devem estar presentes a deputada Gorete Pereira, presidente estadual do PR, o deputado Danilo Forte (PSDB), o presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Ceará, Francisco Caminha, além de técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O assunto foi destaque na edição desta sexta-feira, 15, do Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior). Na visita, Valter Casimiro vai sobrevoar as obras da BR-222, em Itapajé e Tianguá, e da rodovia Quarto Anel Viário em Fortaleza. Para o jornalista Luzenor de Oliveira, a conclusão das obras vão beneficiar os cearenses. Já Beto Almeida defende, contudo, que não adianta Casimiro visitar o Estado e não sinalizar repasses de verbas para as rodovias que cortam o Estado.

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político desta sexta-feira:

– Eunício anuncia R$ 17,8 milhões para adutora de Boa Viagem

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB), acompanhou, nessa quinta-feira, ao lado dos deputados federais Domingos Neto (PSD) e Gorete Pereira (PR), a solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção da adutora que ligará o açude Umari, em Madalena, à rede de abastecimento do Município de Boa Viagem. A obra está orçada em R$ 17,8 milhões e os recursos foram garantidos em uma articulação de Eunício junto ao Governo Federal.

Eunício, durante a solenidade, falou sobre a luta, em Brasília, para garantir recursos para mudar a realidade em cidades do Ceará. O senador citou, como exemplo, a liberação das verbas para a conclusão da obras da transposição do Rio São Francisco, que estão na reta final.

Para o jornalista Luzenor de Oliveira, Eunício Oliveira tem razão ao falar sobre essa dificuldade de conseguir recursos para obras como a transposição, tanto dele quanto da bancada federal e do governador Camilo Santana (PT). Luzenor ainda destaca a carência que os municípios cearenses possuem com relação ao abastecimento de água, exemplo claro, para ele, da falta de prioridade do Governo Federal para o Nordeste.

– Jungmann anuncia concurso público para Polícia Federal

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou edital abrindo concurso para 500 vagas para a Polícia Federal (PF). De acordo com o ministro, as vagas serão distribuídas em: 150 delegados, 60 peritos criminais, 180 agentes, 80 escrivães e 30 papiloscopistas.

Para o jornalista Beto Almeida, a abertura das vagas na Polícia Federal vem para preencher um quadro deficitário dentro da própria PF. Ele afirma ainda que a expectativa da sociedade é que gente qualificada assuma os cargos, contribuindo para a fiscalização e na atuação da PF.

Luzenor de Oliveira pontua também que o Ceará deve ser beneficiado com os novos cargos, já que vive neste ano uma crise na Segurança Pública. Vale lembrar que o Estado foi escolhido para receber o Centro Integrado de Inteligência da Polícia Federal do Nordeste.

