Bate Papo, do Alerta Geral: CEF tem R$ 20 mi para 36 mil beneficiários do PIS, 2015, no CE

O fim do prazo para os trabalhadores sacarem o abono do PIS 2015 entrou como um dos principais assuntos do Bate Papo Político, na edição desta quinta-feira do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior). O correspondente Carlos Alberto mandou o aviso para milhares de cearenses: Mais de 36 mil cearenses têm direito a cota do PIS, mas ainda não foram sacar o valor nas agências bancárias. O prazo termina nesta quinta-feira.

E, ainda, no Bate Papo Político, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram o reforço na área de segurança com a posse, dada pelo Governador Camilo Santana, de mais 1.305 soldados da Polícia Militar. Outro assunto do Bate Papo é a queda no ritmo de geração de empregos. Em todo o País, no mês de novembro, o mercado perdeu 12.000 vagas formais de trabalho, mas Governo Federal comemora desempenho da economia. O Bate Papo Político abordou, ainda, o resultado de uma pesquisa do Instituto Paraná que revela uma face sombria da crise: 49% dos brasileiros deixariam o país se tivessem chance.

O correspondente Franzé Sousa, destacou no Jornal Alerta Geral, a situação está cada vez mais crítica para os servidores públicos municipais do município de Mauriti, que há quase dois meses estão sem receber salários. O último salário foi no dia 05 de dezembro, onde foram pagos os valores referentes ao mês de outubro.

BATE PAPO 28.12.2017