Bate Papo Político destaca que a inflação oficial fecha 2017 em 2,95%

A inflação oficial do país de acordo com o IBGE, é o menor desde 1998, quando chegou a 1,65%. Em 2016, o IPCA havia ficado em 6,29%. O assunto ganha destaque nesta quinta-feira, 11, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior).

E mais, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida falam sobre os assuntos que estão repercutindo no Brasil e no Estado do Ceará: Polícia Federal amplia equipe e deve concluir inquéritos da Lava Jato ‘até o final do ano’. E mais, as mudanças da Reforma Trabalhistas apenas para novos contratos será avaliada pelo Tribunal Superior do Trabalho apenas em Fevereiro; Governo sanciona lei Eunício Oliveira e prorroga prazo e agricultores do Norte e Nordeste poderão renegociar dívidas rurais até o final de 2018; Eleição 2018: Maia atrai PP e SD e aliança mexerá com sucessão no Ceará; Inflação de 2017 fecha em 2,95, a menor desde 1998, mas o déficit fiscal preocupa; Ceará perde R$ 48,7 milhões de recursos que seriam destinados para a saúde e educação para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha; 2018 tem o primeiro ataque a banco no interior do estado; desta vez bandidos explodiram agencia do Bradesco em Ibaretama.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, relata que a CNM alerta que aumento do piso dos professores acima da inflação vai pressionar contas das Prefeituras. O novo piso salarial nacional do magistério público da educação básica anunciado no final de 2017 pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, e previsto para ser pago neste ano tem preocupado gestores municipais de todo o País.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 11.01.2018