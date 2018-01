Bate Papo, do Alerta Geral, destacou o fechamento da emergência da Santa Casa de Fortaleza

A Santa Casa de Misericórdia, deverá encerrar as atividades do pronto atendimento que funcionava na instituição a partir da próxima terça-feira, 16. Em seu lugar, serão viabilizados 73 novos leitos de retaguarda; a entidade já possui 50 em seus espaços. Esse assunto ganhou destaque na edição desta quarta-feira, 10, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior). Em conversa, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida falaram sobre o assunto da Santa Casa, destacando que o fechamento do complexo hospitalar mais antigo de Fortaleza seria por falta de verba.

Destacaram também sobre os assuntos que repercutiram no Brasil e no Ceará: Academia ao ar livre de Russas custou 5 vezes mais que outras unidades espalhadas pelo estado; TST mantém regra trabalhista que permite demissão sem aval de sindicato; Para ministros do TST, pontos da lei trabalhista só valem em contrato novo; Governo pensa em retroagir e fazer novas mudanças na proposta de Reforma da Previdência para conseguir votos dos deputados indecisos; Hospital regional de Iguatu ganha ambulâncias com incubadoras; Rodrigo Maia se empolga e já monta agenda de pré-candidato; Benefício para agricultores: Lei Eunício Oliveira é prorrogada até dezembro de 2018.

O jornalista, Marcelo Raulino, relatou sobre o problema do trabalho escravo no Brasil e destacou o índice de 14% dos trabalhadores encontrados em condições de restrição de liberdade.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 10.01.2018