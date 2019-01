Bate Papo: entrevista com Camilo Santana sobre as ações contra a violência no Estado

A maior onda de violência da história do Ceará chega ao seu 10º dia causando transtornos e preocupações para todos os moradores da Grande Fortaleza e Interior do Estado. Na noite dessa quinta-feira (10), o bairro da Messejana foi o alvo de destaque dos criminosos.

Bandidos voltaram a agir e explodiram bombas no viaduto da rua Dr. Joaquim Bento, sobre a BR 116, que cruza a avenida Washington Soares, na Messejana. O ataque aconteceu por volta das 22h. No entanto, parte do artefato não explodiu.

O barulho da explosão pôde ser ouvido por moradores que residem nas proximidades do local. Algumas testemunhas alegam que foi possível sentir até mesmo o tremor do impacto. Com a chegada da Polícia, uma grande quantidade de curiosos se aglomerou, o que gerou ainda mais apreensão sobre possíveis novas ações criminosas na Capital.

Entrevista com Camilo Santana

Sobre as ações contra o crime organizado no Estado do Ceará, o Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (11) entrevistou, ao vivo por telefone, o governador Camilo Santana e toda a repercussão ganhou destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta sexta-feira (11).

Cuidado com as Fake News

No embalo da boataria, a imagem de incêndio em uma padaria no Bairro Montese, ganhou as redes sociais como sendo um novo ataque das facções criminosas.

No entanto, a direção da empresa esclareceu, por meio de nota, que o incêndio foi incidente interno, com o fogo debelado pelo Corpo de Bombeiros e sem qualquer relação com grupos criminosos. O medo faz parte da vida da população, mas os boatos e Fake News aumentam ainda a sensação de insegurança e pânico.

Presidência da Assembleia

A presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL) será ocupada por José Sarto (PDT). O atual presidente da AL, Zezinho Albuquerque (PDT), assumiu a articulação política e garantiu, na noite dessa quinta-feira, o apoio quase unânime da bancada do PDT para a eleição, no dia primeiro de fevereiro, do deputado estadual José Sarto (PDT) para o comando do Legislativo Estadual.

Costura de Zezinho garante união do PDT para eleger Sarto presidente da AL

Uma ação contra abusos

Projeto quer proibir tarifa dinâmica de aplicativos de transporte em períodos de calamidade. O direto da redação do Jornal Alerta Geral, o jornalista Marcelo Raulino tem todas as informações. Confira:

Prazo para pesagem em Barbalha

Prazo para pesagem das crianças de até 7 anos de Barbalha termina nesta sexta-feira (11). O jornalista do Alerta Geral, Rodrigo Rodrigues, traz mais informações para você:

Turismo

A repercussão do maior registro de insegurança pública da história do Ceará não afeta o turismo local. É o que aponta dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH). Mesmo com onda de ataques na Grande Fortaleza e Interior do Estado, não há diminuição na procura hoteleira no Ceará.

Confira a notícia completa com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

Decreto libera posse de armas em cidades violentas

O governo federal vai flexibilizar a posse de armas de fogo para moradores de cidades violentas, de áreas rurais, servidores públicos que exercem funções com poder de polícia e proprietários de estabelecimentos comerciais.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, tem todas as informações sobre o assunto:

