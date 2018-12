Bate Papo: Beto Almeida considera reforma da previdência da Fipe extremamente sensata

Entre os aliados do governo Jair Bolsonaro, a linguagem é única: todas as categorias vão ter que ceder na reforma da previdência, o que inclui os militares. Quem afirma isso não é um membro da equipe econômica, mas um dos generais da reserva que compõem o primeiro escalão e também futuro ministro da Secretaria do Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Segundo ele, diferente da reforma Temer, há categorias do funcionarismo público que têm que ceder alguma coisa, como é o caso do judiciário, do Ministério Público e também dos militares.

O assunto virou destaque no Bate Papo desta quarta-feira (19), e o correspondente do Jornal Alerta Geral, gerado pela Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza, e transmitido, via satélite, para outras 25 emissoras no Interior do Estado, Carlos Alberto, tem mais informações sobre o assunto:

O governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Sela e outros, entre esses senadores, deputados federais e estaduais eleitos, serão diplomados no fim da tarde desta quarta-feira, a partir das 17h, data limite para o ato.

Governador Camilo Santana [Imagem: Reprodução]

A solenidade acontecerá no Centro de Eventos do Ceará. O governador iniciará seu mandato no dia primeiro de Janeiro de 2019. A diplomação é um ato da justiça eleitoral que simboliza que o candidato foi eleito pelo povo, confere a sua legitimada e que está apto para assumir.

Fique por dentro desse assunto com mais informações de Marcelo Raulino, direto da redação do Jornal Alerta Geral:

+ Veja também

Diplomas de graduação obtidos no Brasil passarão a valer em países do Mercosul

Disputa pelos cargos: deputados eleitos e reeleitos ficam na expectativa para indicações do governo Bolsonaro. O presidente eleito Jair Bolsonaro montou a equipe de ministérios sem negociação com os partidos e lideranças políticas, mas as bancadas parlamentares estão de olho nos cargos do governo federal nos estados.

São cargos com boa remuneração para quem os ocupa, e com força política para quem indica aliados. No Ceará, a queda de braço é grande por cargos de comando como por exemplo a presidência do banco do nordeste e outros. Essa decisão é importante para minimizar desgastes durante os 4 anos de governo.

Confira todos os detalhes com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

+ Leia também

Governo cria nova Vara para julgar crimes de sonegação fiscal no Estado

Mais de 10 mil servidores públicos ainda não sacaram o Pasep de 2016. O PIS é pago aos trabalhadores a empresa privada, enquanto o Pasep é um benefício para os servidores públicos. O dinheiro extra é uma ajuda para o bolso, mas muitos servidores ainda não retirar o benefício.

[Imagem: Reprodução]

Você tem alguma quantia para receber? Confira todos os detalhes na entrevista que Amuri Aguiar, superintendente do Banco do Brasil no Ceará, concedeu para o Jornal Alerta Geral.

Mulheres entram na agenda da reforma previdenciária: em nova proposta apresentada nessa terça-feira (18), a equipe de transição Jair Bolsonaro prevê que mulheres com mais de um filho tenham redução de 5 anos no período de contribuição.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Sales, tem mais informações sobre o assunto:

Os deputados estaduais tiveram que suar para aprovar a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2019, que estima a receita e fixa as despesas do Governo do Estado para o próximo ano. Mais de duas mil emendas foram apresentadas e a maioria aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa, em sessão extraordinária na noite desta terça-feira (18/12).

O projeto nº 72/2018, de autoria do Governo do Estado, estima o montante de R$ 28,3 bilhões para o orçamento do Ceará no próximo ano.Em 2018, o orçamento foi de R$ 26,4 bilhões.

O projeto foi aprovado com 2.135 emendas de 26 parlamentares. Ao todo, a proposta recebeu 2.225 propostas até o dia 12 de dezembro, que foram apreciadas nas Comissões Técnicas da Casa.

Confira essa e todas as outras notícias na íntegra do Bate Papo do Jornal Alerta Geral, que é gerado pela Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza, e transmitido, via satélite, para outras 25 emissoras no Interior do Estado: