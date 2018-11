Bate Papo: Governo quer que formados em universidades federais passem um ano no Programa Mais Médicos

O governo estuda criar mecanismos para que estudantes de Medicina das universidades federais prestem um ano de serviços no programa Mais Médicos após formados. A proposta foi debatida, nessa segunda-feira, em reunião entre os ministros da Saúde, Gilberto Occhi, e da Educação, Rossieli Soares.

Os detalhes da medida ainda serão estudados por um grupo conjunto das duas pastas, que vai elaborar mudanças no programa Mais Médicos após a saída dos profissionais cubanos, que deixarão o país em 20 dias. A ideia central é que o aluno do ensino público federal devolva à sociedade o investimento que recebeu do Estado. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta terça-feira, 20, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

– Senado se prepara para votar flexibilização da Lei de Ficha Limpa

Alguns senadores tentaram aprovar em regime de urgência, o projeto que flexibiliza a Lei da Ficha Limpa. No entanto, o esforço esbarrou na resistência de parlamentares que discordavam da urgência e da possibilidade de reduzir o período de inelegibilidade para políticos condenados por abuso de poder econômico pela Justiça Eleitoral antes de 2010.

