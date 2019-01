Bate Papo: interpretação de deputados do MBL sobre Ceará é “teoria conspiratória maluca”

Os atos de violência praticados por facções criminosas deixa o Estado do Ceará no centro das atenções em todo o Brasil desde a noite da última quarta-feira (2).

O Governo Federal enviou tropas para reforçar a segurança na Grande Fortaleza, a pedido do governador Camilo Santana. Outras unidades da federação, como o Pará, também pediram reforço das tropas. A situação é mais crítica no Ceará que, nessa terça-feira (8), voltou a registrar novos casos de violência atribuídos aos grupos criminosos.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta quarta-feira (9).

Em meio a maior crise de segurança pública da história do Estado do Ceará, o governador Camilo Santana elogia o Ministro da Justiça, Sergio Moro, e com isso tenta abrir a portas do Palácio do Planalto para uma relação amistosa entre os governos.

Em entrevista ao UOL, Camilo destacou como tem sido importante o apoio do Governo Federal e e classifica Sergio Moro, assim como o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, como importantes aliados no combate ao crime organizado.

Enfrentamento

Governo do Estado diz que não vai recuar e toma medidas mais duras nos presídios que abrigam facções criminosas.

“Trataremos criminosos como criminosos. O endurecimento será contra todos que atentarem contra a sociedade”. Afirmou Camilo.

Para Beto Almeida, Camilo Santana foi maduro e ponderado ao analisar a questão de segurança e a relação institucional de como o Governo do Ceará está lidando com o Governo Federal.

Ciro Gomes e MBL

Ex-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes elogia apoio das forças federais no Ceará e chama MBL de ‘facção criminosa’.

“São canalhas! Promovem teorias conspiratórias malucas”. Afirma Beto Almeida sobre as declarações dos deputados Kim Kataguiri e Arthur do Val sobre os atentados no Estado do Ceará.

Comércio enfraquecido

Mais um dia de frustração para quem esperava uma terça-feira de normalidade na Grande Fortaleza. O comércio fechou mais cedo e os lojistas calculam uma queda de 90% no movimento das vendas

No sétimo dia de atentados vendas tem queda de 90% no movimento.

Varas trabalhistas fechadas por segurança

Uma agenda positiva

Bolsonaro cria grupo de ministérios para priorizar ações de desenvolvimento do Nordeste. Ceará é beneficiado.

População sofre com lixo acumulado nas ruas e demora na manutenção na Grande Fortaleza.

