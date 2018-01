Bate Papo, do Alerta Geral, aborda trapalhada com nomeação de Ministra do Trabalho

A trapalhada do Governo Federal, com a nomeação da deputada federal Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, que teve a posse barrada por uma liminar da Justiça, ganhou destaque, nesta terça-feira, 9, dentro do Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior). Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversaram sobre a repercussão negativa da nomeação e, ao mesmo tempo, das denúncias que levaram Cristiane a ter a posse adiada. Ela foi condenada pela Justiça do Trabalho por não ter assinado a carteira de um funcionário.

Também destacaram que o governo do Ceará já entregou quase 20 mil casas em três anos; Menos de 2%. Esse é o reajuste que aposentados e pensionistas terão este ano, o menor dado pelo governo desde o plano real; Na tentativa de aprovar reforma da previdência em fevereiro, Michel Temer avalia novas mudanças no texto; Lula não pode ter prisão decretada imediatamente caso seja condenado em 2ª instância.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Welton Silva, relatou que os gastos da União com auxílio-moradia, em sete anos, dariam para construir 70 mil casas populares no País.

BATE PAPO 09.01.2018