Bate Papo: Sérgio Moro quer endurecer regra para prisão por corrupção

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deverá incluir no pacote de projetos contra o crime que vai apresentar ao Congresso uma medida que prevê punição mais rigorosa para os condenados por corrupção ou desvio de dinheiro público(peculato). Conforme a proposta, sentenciados por estes crimes cumprirão prisão em regime fechado independentemente do tamanho da pena. A intenção do ex-juiz federal da Operação Lava Jato, no entanto, contraria precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).

O assunto ganhou destaque Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, aborda, nesta sexta-feira, 14.

– Lua de mel: Pesquisa do Ibope aponta que, para 75% dos brasileiros, Bolsonaro está no caminho certo

Os brasileiros estão otimistas e deixam o presidente eleito Jair Bolsonaro em uma lua de mel bem consolidada.Uma pesquisa da CNPI, realizada pelo Ibope e divulgada, nesta quinta-feira,mostra que três em cada quatro entrevistados (75%) acreditam que o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), e sua equipe de governo estão “no caminho certo”.

– Justiça determina afastamento de prefeita de Capistrano

A justiça determinou o afastamento da prefeita de Capistrano, Inês Nascimento de Oliveira, e vice-prefeito já se prepara para assumir o cargo.

– Cid no Senado: nem alinhamento automático, nem oposição sistemática ao novo governo

O senador eleito Cid Gomes (PDT) tem feito articulações com futuros colegas de Senado para discutir a união departidos na adoção de uma linha de atuação sem radicalismo, com a filosofia de que não pode haver alinhamento automático, nem oposição sistemática ao novo governo. Essa linha moderada de um grupo de senadores estará em um manifesto a ser elaborado pelo bloco de senadores independentes.

– Alerta Geral: violência faz médicos trabalharem sob pressão nos postos de saúde de Fortaleza

O presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Edimar Fernandes, fez um desabafo dramático, nesta sexta-feira,ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), sobre o ambiente de pressão em que se encontram os médicos que trabalham nos postos da rede municipal da Capital.

