Bate Papo, no Alerta Geral, destaca golpe silencioso contra Lei da Ficha Limpa

Um golpe a caminho e silencioso. A Lei da Ficha Limpa poderá sofrer, nesta terça-feira, 13, um verdadeiro golpe. Sem alarde, senadores incluíram na pauta de hoje a votação de projeto que altera a inelegibilidade dos políticos condenados pela Lei da Ficha Limpa antes de 2010, quando ela foi criada. Contrariando o entendimento já firmado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), os parlamentares querem que, nessas situações, em vez dos oito anos sem direito a concorrer a cargo eletivo, seja aplicada a pena prevista nas leis anteriores.

As mudanças na Lei da Ficha Limpa, como destacou, nesta terça-feira, 13, o Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), representam um grande prejuízo nas ações de combate à corrupção. A Lei impede a candidatura de quem tem condenação em órgão colegiado. Segundo o jornalista Beto Almeida, o atual Senado, sob o comando do senador Eunício Oliveira (MDB), não deveria deixar como triste herança o enfraquecimento da Lei da Ficha Limpa.

Mais informações em instantes