Bate Papo Político destaca as consequências da saída de Cuba do Mais Médicos

Com o anúncio da saída de Cuba do programa social Mais Médicos no Brasil, o Ceará deve perder 448 profissionais que atuam em 118 municípios. O assunto foi destaque no Bate Papo Político, entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, da edição desta sexta-feira, 16, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

Saiba mais:

+ Embaixada de Cuba afirma que todos os médicos no Brasil deixarão o país em até 40 dias

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político de hoje:

– Reposição de médicos cubanos gera preocupação no Ceará

Para o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems/CE), não há, no momento, condições técnico-operacionais de reposição imediata das vagas ocupadas por cubanos.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles, tem mais informações sobre o assunto:

SATIRO-SALlES-MEDICO

Saiba mais:

+ Vale do Jaguaribe: saída de Cuba do Mais Médicos prejudica atendimento a pacientes

+ Programa Mais Médicos em Canindé deve perder profissionais

– Air Europa lança dois voos semanais entre Madrid e Fortaleza

A Air Europa lançou oficialmente nessa quinta-feira, em Madrid, na Espanha, dois novos voos semanais de Fortaleza para a capital espanhola. Em solenidade realizada na sede do grupo empresarial Globalia, o governador Camilo Santana assinou o acordo com representantes do grupo espanhol. As duas frequências devem começar a operar no segundo semestre de 2019. Além disso, o empresário Javier Hidalgo, proprietário do grupo, um dos principais do mundo em hotelaria, informou que pretende investir em novos hoteis e resorts no Ceará para fortalecer ainda mais o destino entre as duas cidades.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, tem mais informações sobre o assunto:

CARLOS-SILVA-AIR-EUROPA-

Gostou do que foi debatido no Bate Papo Político desta sexta-feira? Então clica no player abaixo e ouça as análises dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida na íntegra!