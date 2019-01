Bate papo: Para Beto Almeida, a postura de Camilo Santana é louvável

Com a Grande Fortaleza sob ataques, a viagem do prefeito Roberto Cláudio (PDT) aos Estados Unidos é “absolutamente inoportuna”, foi o que afirmou o comentarista Carlos Aberto Alencar em sua reflexão que ganhou destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta sexta-feira (4).

Para o comentarista, apesar da segurança pública ser de responsabilidade do Estado e da União, deixar Fortaleza enquanto a criminalidade assola a população com atos terroristas é comparável ao “Imperador Nero observando Roma em chamas”, deixando todas as responsabilidades nas mãos do governador Camilo Santana que, por sua vez, decidiu enfrentar os terroristas com coragem, buscando a ajuda providencial do governo Bolsonaro.

Segundo Carlos Alberto Alencar, Camilo foi responsável ao deixar de lado diferenças partidárias e agiu, antes de tudo, como governador de todos os cearenses.

O comentarista de Economia do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto Alencar, tem mais informações sobre o assunto. Confira na íntegra a sua análise:

Preço do Uber sobre em momentos de precisão

A onda de violência que aflige a Região Metropolitana de Fortaleza obrigou muita gente a sair mais cedo para tentar encontra um ônibus ou uma topique. No entanto, na noite da dessa quarta-feira (3), quem precisou voltar para casa e optou pelo aplicativo de carro particular encontrou preços muito elevados, o que gerou grande insatisfação.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles, traz todas as informações para você:

+ Leia Também

Ataques criminosos continuam por todo o Estado

Violência no Vale do Jaguaribe

Ataques a ônibus em Jaguaruana e Morada Nova assustam moradores. Entenda tudo o que aconteceu com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Cid Ferreira:

+ Talvez possa lhe interessar

Bolsonaro vai acelerar procedimentos para cancelar benefícios irregulares

Ministro Moro autoriza Força Nacional para o Ceará em caso de “deterioração” da segurança

Ministro Moro autoriza Força Nacional para o Ceará em caso de “deterioração” da segurança

Até onde vai o braço da criminalidade?

Para Beto Almeida, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior) desta sexta-feira (4), os ataques no interior do Estado do Ceará mostram que há uma expansão das ações criminosas para além da Região Metropolitana de Fortaleza.

O pedido de ajuda de Camilo Santana não significa que “ele teve que se render ao governo federal”, e sim que ele tomou a decisão correta e foi em busca de ajuda.

Melhorias para a Polícia Civil

O Governo do Estado vai contra com recurso federal de mais de R$ 4 milhões para modernizar a Polícia Civil por meio de aquisição de viaturas, equipamento eletrônico, de informática e drones.]

Tenha todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles:

Reforma da previdência

O presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta de reforma da Previdência em discussão no governo prevê a idade mínima de 62 anos para os homens e 57 anos para as mulheres com aumento gradativo. Segundo Bolsonaro, seria mais um ano a partir da promulgação e outro em 2022, mas com diferenças de idade mínima de acordo com a categoria profissional e a expectativa de vida.

Ainda segundo Bolsonaro, o futuro presidente avaliaria a necessidade de novos ajustes no sistema previdenciário. “Quando você coloca tudo de uma vez só no pacote, você pode errar, e nós não queremos errar”, disse em entrevista ao SBT, a primeira após ter tomado posse.

Sarto ganha apoio de Ciro e Roberto Cláudio

A disputa pela Presidência da Assembléia Legislativa ganha novos contornos nos bastidores políticos com o apoio do ex-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, e do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao deputado estadual José Sarto (PDT). As articulações pró-Sarto se conflitam com a movimentação do Governador Camilo Santana (PT) que se divide entre os deputados estaduais Tin Gomes e Evandro Leitão, ambos do PDT. Veja a matéria completa com todos os detalhes aqui.

Confira essa e todas as outras notícias na íntegra do Bate Papo do Jornal Alerta Geral, que é gerado pela Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza,e transmitido, via satélite, para outras 25 emissoras no Interior do Estado: