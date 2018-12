Bate Papo: para Beto Almeida, Camilo terá dificuldades para atender partidos que participaram da coligação

O governador Camilo Santana se reúne nesta quarta-feira (26) com os secretários que o acompanharam em seu primeiro mandato para fazer uma avaliação sobre as ações do Governo e também para projetar as ações para os próximos 4 anos.

O governador Camilo Santana poderá anunciar nomes dos integrantes do secretariado que comporá o novo governo de 2019.

Apesar do encontro, para o jornalista Beto Almeida, a expectativa maior fica justamente em torno disto: a nova equipe e como ficará essa composição, que caso não seja anunciado hoje, provavelmente deverá ser até a próxima sexta-feira (28).

Há muita discrição na divulgação dos nomes até o momento.

Com menos secretarias e menos cargos de confiança, Camilo, segundo o jornalista Beto Almeida, em seu Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), edição desta quarta-feira, terá dificuldades para atender aos partidos aliados que participaram da coligação que ajudou a reelege-lo. A equipe vai ser mais enxuta e há certa pressão sob os ombros do governador, pois ele contou com 24 partidos na base aliada. Desse modo, muitos esperam por uma vaga.

Mudanças no fator previdenciário

Você lembra daquela regra 85/95? Ela vai mudar e aumentar mais o tempo para quem precisa se aposentar.

A partir do dia 31 de dezembro, o trabalhador que pedir para se aposentar por tempo de contribuição terá que observar o novo cálculo para garantir a totalidade do benefício, isso porque o fator previdenciário terá um aumento de 1 ponto tanto para homens quanto para mulheres.

Para o jornalista Beto Almeida, a regra 85/95 foi instituída para desestimular a aposentadoria mais cedo pelo tempo de serviço. A partir do dia 31, passa a ser 86/96, somando o tempo de contribuição e o tempo de idade.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles, tem informações sobre o assunto:

Presente de natal desagradável

Nesse período natalino, os moradores das ruas Vicente Espinola e Joaquim Pimenta, no Montese, convivem com a omissão da Prefeitura de Fortaleza, que a vários dias não faz a coleta de lixo no local.

Eles denunciam que as rampas de lixo e entulhos jogados na esquina jogada nas duas vias mostram o descaso da prefeitura com a limpeza de muitos bairros na capital cearense. Além disso, a Prefeitura ainda anunciou suspensa coleta de lixo em feriados.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto Alencar, trás em primeira mão o apelo dos moradores:

A prefeitura de Juazeiro do Norte, sob a gestão do Arnon Bezerra, é alvo de ações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU), que investigam a má aplicação do dinheiro público. Foram R$ 60 milhões gastos com a limpeza pública, por exemplo.

Entenda mais com as informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Solon Pinheiro:

Excesso de partidos

Dinheiro público destinado aos partidos políticos cresceu quase 500% desde 1996. O fundo partidário que atingirá aproximadamente R$ 1 bilhão em 2019 foi engordado nas últimas décadas ao mesmo tempo em que o número de siglas no pais se multiplicava. Em 2018, 30 partidos ganharam nas urnas o direito e terem representação na câmara dos deputados, batendo mais um recorde.

