Bate Papo: pente fino do INSS preocupa aposentados por invalidez

Os assegurados do INSS por invalides devem ficar atentos ao impacto da Medida Provisória 871, que institui o novo pente-fino nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o texto, quem recebe benefício por mais de seis meses alegando incapacidade, terá agora que passar por avaliação, e não dois anos como previa a norma anterior.

Além disso, a MP revogou a isenção dos aposentados por invalidez entre 55 anos e 59 de passar por perícia. Antes, os segurados com essa idade e que recebessem o benefício por mais de 15 anos não seriam chamados para reavaliação. Agora, o único grupo que está isento das verificações são os aposentados por invalidez com mais de 60 anos.

O medo de muitos segurados do INSS em receberem a carta convocando-os para a perícia gera preocupação e angústia para milhares de beneficiários da aposentadoria por invalidez. As regras da medida provisória sobre a Operação Pente Fino estão na agenda de milhões de brasileiros e milhares de cearenses, como conta o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles:

O senador Tasso Jereissati e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, começam a construir um novo rumo partidário. Fundadores do PSDB, no final dos anos 80, Tasso, que tem mais quatro anos de mandato no Senado, e Alckmin, que, em 2018, ficou fora do segundo turno da disputa pela Presidência da República, andam desencantados com os desdobramentos de investigações que expõem o partido na lama da corrupção.

Segurado do INSS, fique atento

Segurado pode ter carta na manga, no caso do INSS travar seu benefício. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, traz mais informações para você:

Ataques continuam

Ataques criminosos na noite dessa quinta-feira deixa a 23ª noite seguida de terror no Estado. Com informações da redação do Jornal Alerta Geral, Rodrigo Rodrigues:

APRECE

Prefeito do Cedro, Nilson Diniz será eleito hoje presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE). O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, tem mais informações para você:

Polêmica em Barbalha

Criticado, prefeito de Barbalha Argemiro Sampaio ameaça pedir licença, mas desiste após vereadores aceitarem desafio de assumirem cargos. Fique por dentro do que está acontecendo com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Solon Vieira:

“Virose da Mosca”

Virose da mosca: número de casos cresce 123% e Ceará registra 11 mil notificações da doença. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, deixa você por dentro do assunto:

