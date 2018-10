Bate Papo: pesquisa Ibope acende ‘luz amarela’ em campanha de Bolsonaro

Pesquisa Ibope divulgada na noite dessa terça-feira, 23, acendeu uma “luz amarela”, na opinião do jornalista Beto Almeida, na campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). O motivo: Bolsonaro oscilou, negativamente, dois pontos percentuais, caindo de 59% no levantamento do dia 15 de outubro para 57% na pesquisa divulgada ontem. Já Haddad cresceu dois pontos percentuais, chegando a 43% dos votos válidos na pesquisa Ibope dessa terça.

O assunto foi destaque no Bate Papo Político da edição desta quarta-feira, 24, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior). Para o jornalista Beto Almeida, a queda de dois percentuais do candidato Bolsonaro se deve aos “tiros no pé” que seus aliados deram. Beto citou as declarações do filho do presidenciável, o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que afirmou, em vídeo gravado antes do primeiro turno das eleições, que para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF) só seria necessário um cabo e um soldado. Eduardo chegou a se desculpar, mas o estrago já estava feito.

Outra polêmica foi a denúncia divulgada na última quinta-feira, 18, pelo Jornal Folha de São Paulo, de que empresários apoiadores do candidato do PSL estariam financiando um impulsionamento de mensagens falsas contra o PT, partido do adversário de Bolsonaro no segundo turno, Fernando Haddad, no aplicativo de mensagens WhatsApp. A prática é ilegal, segundo a lei eleitoral. Beto explica que o PT e Haddad conseguiram associar o impulsionamento a imagem de Bolsonaro, algo que ainda não foi comprovado, mas que manchou a campanha do capitão da reserva do Exército.

Para o jornalista Luzenor de Oliveira, mesmo com os escândalos ligados a aliados de Bolsonaro, é muito pouco provável que se tenha uma mudança nos rumos da disputa presidencial. Beto concorda e afirma que só uma “hecatombe” para que Haddad vença a eleição, já que o candidato do PT teria que tirar 2 milhões de votos diariamente de Bolsonaro até o próximo domingo. O jornalista lembra, inclusive, que Haddad não cresceu nos votos totais – permanece com 37%. O que ocorreu foi que alguns eleitores de Bolsonaro migraram para o voto nulo ou se mostraram indecisos.

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político desta quarta:

– Dinheiro do Fundef

O dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) entra, nesta quarta-feira, 24, na agenda do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Representantes do Ministério Público Estadual e Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), se reúnem, a partir das 9 horas, na sede do TCE, em Fortaleza, para discutir como podem ser usados os recursos do Fundef.

Em entrevista aos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, o assessor especial da Aprece, Expedito Nascimento, destacou a importância do encontro e afirmou que mais de 30 municípios cearenses estão com os recursos provenientes do Fundef bloqueados! Saiba mais sobre o assunto clicando no link abaixo:

+ Mais de 30 municípios cearenses estão com recursos do Fundef bloqueados, afirma assessor da Aprece

– Tropas federais vão atuar em cinco cidades cearenses no segundo turno

Assim como aconteceu no 1º turno das eleições, o Ceará vai receber apoio de forças federais para garantir a segurança durante o pleito de domingo, 28. A medida foi aprovada pela Corte do Tribunal Superior Eleitoral nessa terça-feira, 23, atendendo a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral vão receber as tropas. As cinco cidades atendem ao critério definido pelo TRE, por possuírem mais de 100 mil eleitores. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Diassis Lira, tem mais informações sobre o assunto: DIASSIS LIRA – TSE APROVA ENVIO DE TROPAS PARA 5 CIDADES CEARENSES

Gostou do que foi debatido no Bate Papo Político de hoje? Então clica no player abaixo e ouça as análises dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida na íntegra!

BATE PAPO 24.10.2018