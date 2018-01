Bate Papo: PF vai instalar grupo de trabalho para fiscalizar ação das “fake news” nas eleições de 2018

O Bate Papo Político destacou na edição desta quinta-feira, 4, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), sobre o assunto: Polícia Federal vai instalar grupo de trabalho para fiscalizar ação das “fake news” nas eleições deste ano.

Governo do Ceará vai receber financiamento de 50 milhões de euros para saneamento rural; Nova Secretaria de Educação de Russas responde processo por improbidade administrativa quando comandou a educação de Palhano.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Aírton Sousa, relatou que os municípios iniciam 2018 com uma vitória a nível nacional com a prorrogação do prazo para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico.

E para finalizar o Bate Papo Político, mais um ministro deixa o governo Temer; é o terceiro em menos de um mês e antecipa reforma no primeiro escalão de Temer; Cresce apoio para redução da idade penal somente para crimes graves.

BATE PAPO 04.01.2018