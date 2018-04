Bate Papo Político destaca pesquisa sobre intervenção na área da Segurança Pública

O Bate Papo Político desta terça-feira, 3, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 103.4 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissores no Interior) destacou a pesquisa do Instituto Ipsos, em parceria com o Jornal O Estado de São Paulo, divulgada nessa segunda-feira, 2, que mostrou que 72% dos moradores do Nordeste apoiam uma possível intervenção federal na área da Segurança Pública na região.

A pesquisa é feita com base na intervenção realizada pela União na área da Segurança Pública no Rio de Janeiro e se refletem também, para o jornalista Luzenor de Oliveira, no sentimento dos moradores do Nordeste, que veem a violência avançar na região. Já o jornalista Beto Almeida comenta que a sondagem mostra o “efeito do caos” que está instalado nas grandes cidades e em todos os estados da região Nordeste.

O Bate Papo Político de hoje ainda trouxe outros assuntos como a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o deputado federal Chico Lopes (PC do B-CE). O parlamentar foi denunciado por suposta difamação em propaganda eleitoral por meio de um perfil na rede social Facebook que divulgava Fake News.

Segundo a PGR, a página na rede social, intitulada “Caiçara revoltado”, foi usada em 2016, para “imputar fatos ofensivos à reputação” do prefeito de Santos (SP) e na época candidato à reeleição, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB). A candidata que teria se beneficiado do esquema, Carina Vitral (PC do B) perdeu a eleição naquele ano para Barbosa.

A assessoria do deputado Chico Lopes afirmou que ele “não praticou nenhuma ação ilícita, não criou nenhum perfil, não publicou nem autorizou a publicação de nenhuma informação, muito menos ‘fake news’, relacionada a nenhuma campanha eleitoral do município dentro ou fora do estado do Ceará nas eleições de 2016”.

Outra notícia importante, que esteve no Bate Papo Político desta terça, foi trazida pelo jornalista Pádua Martins. Mais de 20 ajustes de limites municipais, acordados e assinados pelos prefeitos cearenses, estão prontos para tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará. Dentre os muitos acordos, está a divisa Fortaleza-Maracanaú, onde há muito tempo a população enfrenta problemas na entrega das contas de luz, sem saber se moram na capital ou na cidade da Região Metropolitana. Com os novos ajustes, serão 130 municípios cearenses regularizados em relação aos seus limites territoriais.

Além dessas informações, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida ainda debateram sobre a eleição na Câmara de Vereadores do Crato, que elegeu, nessa segunda, 2, uma nova Mesa Diretora, como informou o correspondente Franzé Sousa. Os 19 vereadores do Município da Região Metropolitana do Cariri definiram a Mesa Diretora, que vai comandar os trabalhos na Casa no biênio 2019-2020. O vereador Florisval Coriano (PRTB) foi reconduzido à Presidência da Câmara, obtendo 14 votos. O processo eletivo aconteceu com votação aberta e nominal. Além de Florisval, foram eleitos o vice-presidente e dois secretários para compor a Mesa.

Vale lembrar que a eleição foi antecipada em meio a denúncias de irregularidades no pagamento de diárias aos 19 parlamentares da cidade. O Ministério Público do Ceará (MPCE) abriu inquérito para apurar supostas irregularidades em licitações. Testemunhas vão prestar depoimento nesta semana sobre o assunto, de acordo com o MPCE. A Câmara de Crato deve justificar ao Ministério Público do Estado as diárias liberadas pela atual gestão da Casa, estimadas em mais R$ 180 mil, para os 19 vereadores do Município.

Por fim, mais duas notícias estiveram na pauta do Bate Papo Político. A primeira é que o vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, juntamente com sua filha, a deputada estadual Fernanda Pessoa, e com o atual prefeito da cidade de Maracanaú, Firmo Camurça, vão se filiar ao PSDB nesta semana. A informação havia sido antecipada pelo Jornal Alerta Geral na semana passada.

Roberto, Firmo e Fernanda saem do PR, após o partido se juntar a base aliada do governador Camilo Santana (PT), devido a troca no comando da legenda – assumiu a deputada federal Gorete Pereira (PR). A previsão é que a cerimônia de filiação ocorra em um ato, em Maracanaú, na próxima sexta-feira, 6.

A última informação é que estão marcados para esta terça-feira manifestações em apoio e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quarta, 4, o Supremo Tribunal Federal (STF) julga o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, que pode livrá-lo da prisão. No Ceará, a expectativa é que ocorram manifestações na Capital e no Interior.

