Bate Papo Político: Bolsonaro vai se encontrar com a velha política?

O presidente Jair Bolsonaro disse que vai reservar “meio-dia da agenda no Brasil” para receber parlamentares e conversar. Segundo ele, está aberto ao diálogo. O presidente reiterou, também, que a proposta da reforma da Previdência é um projeto para o país e, não de governo.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político desta terça-feira (2), entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, que afirmaram que a atitude pode mudar os rumos da reforma e mostra o real comprometimento do presidente com a proposta.

Beto Almeida, após listar os partidos que se encontrarão com o presidente faz o questionamento: ele vai se encontrar com a “velha política”? Para Luzenor, no entanto, não trata-se de se encontrar com a “velha política”, mas de buscar a articulação necessária para aprovação da reforma.

“É preciso deixar preconceitos de lado. Há uma necessidade de se dialogar. Não há governo sem diálogo entre [os poderes] Executivo e Legislativo. Como se atrai os votos? Chamando os deputados para compartilhar a administração pública.”, afirmou Luzenor, durante o debate.

Na opinião dos jornalistas, há um entendimento para aprovação da reforma, no entanto, o governo não conseguiu, ainda, o diálogo necessário para convencer os deputados a apoiarem a proposta – e, talvez, com isso, entrarem na “lista negra” da população.

BPC e Aposentadoria Rural

Os pontos que causam mais divergências entre os parlamentares são as mudanças que mexem com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentadoria rural. Em entrevista à TV Record, o presidente falou da reunião com parlamentares e dos dois pontos polêmicos.

“Vou deixar pelo menos meio-dia da minha agenda no Brasil para atender deputados e senadores“, afirmou Bolsonaro.

O presidente disse, ainda, compreender as manifestações dos parlamentares sobre eventuais alterações na proposta encaminhada, relacionadas ao BPC e a aposentadoria rural.