Bate Papo Político destaca a decisão de Temer de concorrer à Presidência neste ano

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta segunda-feira, 19, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), Temer avisa que vai disputar reeleição. O presidente Michel Temer não esconde mais o seu desejo de disputar a reeleição presidencial. Mesmo com os baixos índices de aprovação 6% conforme dados do Instituto Ibope, o presidente se considera capaz de defender seu legado.

Temer tem outra vantagem, ele não sofre a pressão do calendário eleitoral, já que pela legislação o futuro candidato não precisa deixar o cargo até abril para concorrer. O mesmo não acontece, por exemplo, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o qual precisa, obrigatoriamente, deixar a pasta nos próximos dias se quiser concorrer ao Planalto. Por isso, Temer não tem pressa podendo decidir até julho o anúncio oficial de sua candidatura. Com isso, evita também a politização de todas as futuras ações de seu governo.

O Bate Papo Político de hoje também trouxe um assunto que está sendo muito repercutido pelos brasileiros. Fake News influencia resultados de pesquisas e gera preocupação entre dirigentes do IBGE. Elas se espalham rapidamente, viralizaram na internet e são compartilhadas por milhões de pessoas. Com a proximidade das eleições, as chamadas notícias falsas já são motivo de preocupação, inclusive, para órgãos federais.

Sobre o assunto, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversaram com o chefe da Unidade Estadual do Instituto, doutor Francisco Lopes, que, em entrevista ao Jornal Alerta Geral desta segunda-feira, destacou que “é evidente que as fake news podem levar a uma distorção na opinião que as pessoas têm”.

Francisco Lopes disse também que “o IBGE trabalha com pesquisas quantitativas, ou seja, buscamos transformar as percepções e opiniões em dados para apresentar taxas e indicadores que irão nortear o planejamento de políticas públicas”, afirma.

Para saber mais sobre esse assunto e ouvir a entrevista com o chefe da Unidade Estadual do Instituto, doutor Francisco Lopes, na íntegra é só clicar no link abaixo:

Notícias falsas preocupam IBGE e Beto Almeida comenta: ‘estamos afogados em fake news’

Outra notícia que foi debatida pelos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida foi a informação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias já que é tratada por pessoas ligadas a ele como algo inevitável. A expectativa desse entorno do petista, porém, é que a estadia do ex-presidente atrás das grades seja breve. A avaliação deles é de que membros do Judiciário querem “a foto” de Lula preso, mas que quando isso acontecer, a situação não se sustentará por muito tempo, com a acolhida de algum dos recursos da defesa.