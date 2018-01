Bate Papo Político destaca a redução de 5% do preço do gás de cozinha nesta sexta

O Bate Papo Político tem como destaque na edição desta sexta-feira, 19, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), o assunto que está repercutindo no Brasil e no Ceará: Preço do gás de cozinha cai em 5% a partir desta sexta-feira. Reajustes do botijão de gás serão trimestrais.

E mais, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram também que já foi publicada no Diário Oficial da União Portaria que reajusta aposentadorias acima do mínimo. Teto da previdência fica em R$ 5.645,80; Eleições 2018: Palácio do Planalto mobiliza partidos aliados e articula frente anti-Lula; A espera do julgamento do ano: lideranças nacionais do PT já decidiram: candidatura de Lula será levada até “últimas consequências’’; Debate sobre a reforma previdenciária contribui para crescer adesão de servidor público federal a fundo complementar de aposentadoria.

O ano começa e os eleitores precisam ficar atentos ao prazo de recadastramento com o sistema de biometria. Quem não atualizar os dados pessoais na justiça eleitoral enfrentam transtornos e prejuízos. Sobre esse assunto, em entrevista ao Jornal Alerta Geral, a coordenadora de Administração do Cadastro Eleitoral do TRE, Lorena Belo, diz que o trabalho para o recadastramento está sendo intenso. “Colocamos mais de 67 novos municípios nesse processo de cadastramento biométrico obrigatório. É um trabalho bastante amplo e complexo, mas, está tendo grandes resultados e desses 67 municípios já foram concluídos 55”, explica Lorena.

E para finalizar o Bate Papo, o assunto sobre a procura da vacina contra a febre amarela. Atenção! O Ceará não é área de risco.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 19.01.2018