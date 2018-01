Bate Papo Político destaca apreensão de passaporte do ex-presidente Lula pela Justiça Federal

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta sexta-feira, 26, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), mais desdobramentos sobre a decisão da Justiça Federal dessa quarta-feira, 24, de condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2ª instância, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz substituto da 10ª Vara Federal, em Brasília, Ricardo Augusto Soares Leite, buscando evitar qualquer possibilidade de fuga de Lula do País, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente, além de proibir o petista de sair do Brasil.

Na decisão, o juiz, inclusive, pede a Polícia Federal que inclua do nome de Lula no sistema de procurados e impedidos de deixar o País. O ex-presidente, que tinha viagem marcada para a Etiópia, para participar de um evento das Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), com a decisão da 10ª Vara Federal, teve que cancelar o compromisso internacional. Salienta-se que Lula tem dupla cidadania – brasileira e italiana – por ter sido casado com dona Marisa Letícia, que tinha a cidadania italiana. A expectativa é que a defesa do petista entregue o documento do ex-presidente ainda na manhã de hoje.

Mesmo com a condenação em 2ª instância ante a 8ª Turma do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, e com a medida judicial do juiz federal da 10ª Vara Federal, em Brasília, nessa quinta-feira, 25, Lula foi oficializado pelas lideranças nacionais do PT como o pré-candidato do partido ao Planalto, contrariando a Lei da Ficha Limpa, a qual impede que condenados, em órgãos colegiados, concorram a cargo eletivo.

O ato de oficialização da pré-candidatura de Lula, em São Paulo, reuniu governadores do PT, incluindo o do Estado do Ceará, Camilo Santana. O governador fez um discurso em apoio a Lula e ocupou a mesa principal do evento. Camilo é visto como um interlocutor no Ceará entre o PT de Lula e o PDT, do presidenciável Ciro Gomes, também aliado do Governo do Estado. O governador, contudo, já está de volta ao Ceará, onde inaugurou, hoje pela manhã, o sistema de esgotamento sanitário na bacia direita do Cocó, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Ainda nesta sexta-feira, às 18 horas, Camilo Santana ainda assina uma ordem de serviço para a construção do Parque José Euclides na cidade de Sobral.

O Bate Papo Político de hoje também trouxe outro assunto importante: as movimentações do Palácio do Planalto, em Brasília, para aprovar a reforma da Previdência. Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida debateram a nova avaliação do governo Temer sobre os números de deputados federais que apoiam a reforma previdenciária. O governo, inclusive, quer reduzir alguns pontos do projeto para atrair mais votos dos parlamentares. Sobre isso, o correspondente Carlos Silva trouxe mais informações. Vale lembrar que o Palácio do Planalto ainda trava briga judicial para garantir a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Para ouvir o Bate Papo Político com esse e outros assuntos na íntegra é só clicar no player ao final desta publicação.

Além disso, outros temas entraram na pauta de hoje do Bate Papo Político. Ainda dentro da área da Previdência Social, o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, declarou que a reforma não será aprovada até o próximo mês, diferente do que afirmou o presidente Michel Temer. A postura de Eunício é uma das mais fortes ameaças a uma série de propostas que mudam regras da Previdência Social. O presidente do Senado disse que não aceita alterações nas regras da aposentadoria para os mais pobres e trabalhadores rurais.

Outra notícia que repercutiu no Bate Papo Político foi a questão do lixo em Caucaia. A manchete do Jornal O Grande Porto destaca que a empresa Marquise Serviços Ambientais, antiga responsável pela coleta de lixo na cidade, cobra R$ 26 milhões à Prefeitura de Caucaia, que rebate na justiça. Para finalizar, outra notícia que está no O Grande Porto: saída de Capitão Wagner da corrida pelo Senado beneficia Eunício Oliveira. O atual presidente do Senado já trabalha nos bastidores para disputar um novo mandato!

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 26.01.2018