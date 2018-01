Bate Papo Político destaca crescimento de Ciro Gomes na disputa pela Presidência

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta quarta-feira, 31, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), o impacto da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida pela Presidência da República, que se reflete na primeira pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Datafolha neste ano, publicada nesta quarta-feira, 31. Vale lembrar que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido dos advogados de defesa do ex-presidente, para que a Corte impedisse uma possível prisão de Lula, como mostrou o correspondente Carlos Alberto.

Dada a importância do debate sobre o tema, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida analisaram a pesquisa do Datafolha, que, sem Lula na disputa pelo Planalto, apresentou quatro pré-candidatos, no atual cenário, com chances de chegar ao segundo turno das eleições. A pesquisa do Instituto revelou que, se o primeiro turno terminasse hoje, Jair Bolsonaro ficaria em primeiro lugar, com 18% das intenções de votos, seguido de Marina Silva (13%), Ciro Gomes (10%), Geraldo Alckmin (8%) e Luciano Huck (8%). Lula, de acordo com o levantamento do Datafolha, manteve a popularidade, com 37% da intenção de votos. O ex-presidente, contudo, está enquadrado na Lei da Ficha Limpa, e pode se tornar inelegível por oito anos.

A pesquisa trouxe outros números interessantes, como o crescimento do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que obteve o maior aumento das intenções de voto, dentro todos os pré-candidatos, sem a presença de Lula no pleito de outubro. Ciro chegou a 10% do eleitorado, um aumento de 4%, quando comparado a pesquisa anterior, onde obteve 6% da intenção de votos. A condenação de Lula a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Federal Regional da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, parece ter abalado a transferência de votos do ex-presidente para um possível substituto na campanha presidencial. Outro importante aspecto destacado na pesquisa é o aumento do percentual de eleitores que declararam que iriam votar branco ou nulo. A porcentagem saltou de 16% para 27%.

Outro assunto relevante debatido no Bate Papo Político desta quarta-feira, 31, e que está no cotidiano dos cearenses, é a crise da segurança pública no Ceará. O governador Camilo Santana, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Zezinho Albuquerque, do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gladyson Pontes, e do presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, encontraram-se com o presidente Michel Temer, em Brasília, nessa terça-feira, 30, para pedir ao chefe do Executivo brasileiro a liberação de recursos para ações de combate ao crime organizado no Ceará, como informou Sátiro Salles, correspondente do programa Alerta Geral.

O Bate Papo ainda comentou sobre a situação do secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, que, segundo a Assessoria do Governo do Estado, ainda reúne condições para permanecer como titular da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Costa, no entanto, não esteve na comitiva do governador Camilo Santana, que se encontrou com o presidente Michel Temer, em Brasília, nessa terça-feira.

BATE PAPO 31.01.2018