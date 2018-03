Bate Papo Político destaca criação de Frente Parlamentar Mista para combate à criminalidade no CE

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta quarta-feira, 14, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), a criação de uma Frente Parlamentar Mista para combater a criminalidade no Estado do Ceará. A proposta da Frente – que vai envolver a Câmara Municipal de Fortaleza, Assembleia Legislativa do Estado, Universidades, Movimentos da Juventude e representantes da Sociedade Civil –, que é do vereador e presidente da Casa Legislativa Municipal, Salmito Filho (PDT), foi anunciada durante sessão na Câmara de Fortaleza nessa terça-feira, 13.

A Frente Parlamentar Mista, segundo o próprio Salmito explicou durante sua fala ontem na Casa, busca reduzir os altos índices de crimes violentos praticados na cidade de Fortaleza e em todo o Estado do Ceará, além de ser uma resposta à chacina ocorrida no bairro Benfica, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira, 9, que terminou com sete mortos e quatro feridos. Para Salmito, o crescimento da violência no Ceará não se resolve somente com a polícia nas ruas, mas com políticas sociais que busquem evitar que situações como a da “Chacina do Benfica” aconteçam.

Paralelo ao assunto da Segurança, nessa terça, 13, ao lado do governador Camilo Santana (PT), o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), acompanhou e comemorou o lançamento do sistema de Segurança por videomonitoramento em Caucaia, que foi, inclusive, uma promessa feita por ele durante a sua campanha para a prefeitura de Caucaia em 2016. Vale lembrar que Naumi recebeu na última segunda-feira, 12, o título de cidadão de Fortaleza.

Ainda na pauta da Segurança, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, recebe, nessa quinta-feira, em Brasília, os secretários da Segurança Pública dos estados brasileiros. O secretário André Costa, titular da Pasta da Segurança do Ceará, já confirmou que estará presente no encontro. A expectativa é que Jungmann venha a Fortaleza também nessa quinta, para anunciar, de forma oficial, que o Ceará será a sede do Centro Integrado de Inteligência e Controle para o Combate ao Crime Organizado.

O Bate Papo Político desta quarta-feira, 14, também destacou uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) que mostra o sentimento dos brasileiros em relação ao novo presidente da República, como trouxe mais informações o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. De acordo com a pesquisa, a maioria dos brasileiros não considera importante que o futuro presidente seja militar ou tenha a mesma religião do eleitor.

A pesquisa mostrou ainda que os entrevistados consideram mais relevante que o candidato conheça o País (89%), tenha experiência econômica (77%) ou apresente boa formação escolar (74%). Um percentual de 72% apontou também que é importante para a população que o novo ocupante do Planalto tenha sido prefeito ou governador. 79% entrevistados ainda disseram que os concorrentes ao Planalto precisam acreditar em Deus, porém, 71% disseram que os candidatos não necessariamente devem professar a mesma fé que o eleitor. Para 87% dos entrevistados, os candidatos devem ser honestos e não mentir nas campanhas. Um porcentual de 52% das pessoas ouvidas afirmaram que o futuro presidente deve vir de classe social mais baixa.

A sondagem encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) destacou ainda que 44% dos brasileiros veem as eleições presidenciais de outubro deste ano com pessimismo, principalmente devido a corrupção, falta de opção entre os pré-candidatos e falta de confiança nos governantes e candidatos. 75% dos entrevistados ressaltaram que não acreditam mais nos discursos dos candidatos.

O descaso dos gestores municipais com direitos básicos dos cidadãos, como Saúde e Educação, é um exemplo que leva a esse percentual tão alto de descontentamento da população. No Interior do Estado, por exemplo, um problema tem afligido os moradores de Santa Quitéria. O Município enfrenta uma falta de medicamentos em Postos de Saúde, o que prejudica os moradores da cidade.

Uma boa notícia, contudo, pode resolver o problema da falta de medicamentos em Santa Quitéria, como em algumas outras cidades do Ceará. É que o dinheiro do auxílio financeiro da União destinado aos 5.570 municípios brasileiros – um total de R$ 2 bilhões – finalmente vai sair. No Estado, as 184 cidades vão receber cerca de R$ 190 milhões, como informou o correspondente Welton Silva.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida ainda conversaram sobre a longa entrevista que o governador Camilo Santana concebeu ao Jornal O Estado de São Paulo. O chefe do Executivo do Estado foi definido como um petista diferente pelo periódico paulista. Ao contrário de alguns companheiros de partido, que fazem uma oposição implacável a todas as propostas e ações dos governos que a legenda não participa, Camilo disse que “oposição pela oposição” faz mal ao País. Para ele, “a oposição sistemática é o grande erro da política no Brasil”.

Ainda de acordo com a reportagem, Camilo também difere de outros políticos do PT na questão da gestão fiscal. Chamado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) de “o mais tucano dos petistas”, Camilo alcançou um feito notável em meio a recessão econômica que atinge o Brasil, já que o Ceará é o primeiro colocado na lista de estados com a melhor situação das contas públicas, além de ser o que mais faz investimentos.

Gostou do Bate Papo Político desta quarta? Então clica no player abaixo e ouça aos comentários de Luzenor de Oliveira e Beto Almeida na íntegra!

