Bate Papo Político destaca epidemia de fake news nas redes sociais brasileiras; classe política é principal alvo

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta segunda-feira, 12, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), o aumento das fake news nas redes sociais brasileiras, que atingem, principalmente, os políticos brasileiros. A falta de limites e responsabilidade de alguns usuários faz também a população sofrer com informações inverídicas, algo que acontece nesse momento com a área da saúde, tendo como tema central a Febre Amarela.

O assunto é relevante, pois o Brasil enfrenta uma das maiores epidemias já registradas da doença, com uma taxa de letalidade que beira os 50% dos casos. Do mesmo modo, há uma outra epidemia, a de notícias falsas, que não trazem nenhuma base científica. As fake news divulgadas nas redes sociais têm afastado muita gente das campanhas de imunização, mais eficiente forma de prevenir contra a infecção da Febre Amarela. Vale lembrar que o Estado do Ceará não é área de risco da Febre Amarela, mas, com as notícias inverídicas, os cearenses ficam apreensivos e temem uma possível epidemia no Estado, destacada pela Secretaria da Saúde do Estado.

O Bate Papo Político de hoje também trouxe outro assunto que está no cotidiano dos brasileiros: a crise econômica. O número de consumidores com conta em atraso e registrados nos cartórios de devedores segue crescendo. Segundo dados do indicador do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a estimativa é que o Brasil tenha, neste momento, pelo menos, 61,7 milhões de consumidores com alguma conta em atraso e com o CPF com restrição de crédito.

Uma outra informação que repercutiu no noticiário nacional e estadual foi trazida à tona no Bate Papo Político de hoje. O Ceará também é rota de lavagem de dinheiro internacional, não do tráfico de drogas, mas de esquemas de corrupção. Políticos de países europeus, como a Romênia, estão sendo investigados pela Polícia Federal acusados de comprar imóveis no litoral do Ceará para lavar dinheiro. Dentre os investigados está o presidente da Câmara Federal romena, Liviu Dragnea, acusado de adquirir um imóvel na praia do Cumbuco, em Caucaia.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, contudo, não trouxeram só más notícias no programa de hoje. Os dois conversaram, na edição desta segunda do Jornal Alerta Geral, com o secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado, Dedé Teixeira, que demonstrou otimismo no que se refere a carga dos açudes cearenses durante a quadra chuvosa de 2018, o que possibilita ao homem do campo retomar os plantios, tão prejudicados nos últimos anos de poucas chuvas.

A estação chuvosa, segundo o titular da Pasta do Desenvolvimento Agrário, tem levado esperança a muitos agricultores de que um bom volume de água abasteça esses reservatórios. Teixeira lembrou ainda que, em algumas regiões do Ceará, o uso de carros-pipa pode ter uma diminuição de rotas, devido as boas precipitações do mês de fevereiro. Por fim, ele garantiu que a Secretaria do Desenvolvimento Agrário está monitorando a situação.

Além disso, em outra entrevista, desta vez com o secretário de Assuntos Internacionais do Estado, Antônio Balhmann, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida debateram sobre indústrias calçadistas que devem chegar à Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE) a partir de 2019, como você pode conferir, com mais detalhes, no link abaixo:

O secretário confirmou a informação e disse que a vinda das indústrias para o Complexo Portuário do Pecém irá possibilitar que o Ceará se torne o maior exportador de calçados brasileiros, além de gerar empregos para a população cearense do Interior do Estado, visto que as fábricas interioranas precisarão ser ampliadas para abastecer de matéria-prima as novas indústrias. Balhmann ainda pontuou que o setor calçadista é o que mais gera empregos diretos no Ceará – cerca de 60 mil – além de destacar que vai se candidatar à reeleição como deputado federal pelo PDT nas eleições deste ano.

