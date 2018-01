Bate Papo Político destaca influência da quadra chuvosa deste ano no setor de agricultura e pesca no Ceará

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta terça-feira, 23, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), o assunto sobre a situação hídrica no Estado do Ceará e o que poderá ser esperado para os setores da agricultura e pesca neste ano de 2018. Sobre esse assunto o Secretário de Agricultura, Pesca e Aquicultura do Estado, Euvaldo Bringel, concedeu uma entrevista ao Jornal Alerta Geral relatando que os prognósticos dado pela Funcema nessa segunda-feira, 22, são satisfatórios para o setor de agricultura e pesca. Onde foi apontado que, em 2018, a média de chuvas nos meses de fevereiro, março e abril será de 40% acima da média histórica. Para ouvir a entrevista completa do Secretário Euvaldo Brilgel e o Bate Papo Político na íntegra é só clicar no player ao final desta publicação.

O Bate Papo Político também trouxe outros assuntos em destaque, com o número de desempregados no Brasil cairá em 1,4 milhão até 2019, prevê OIT; Rombo da previdência de 2017 bate o recorde dos últimos 22 anos. Os dados do INSS mostram que o valor foi 13% maior que o de 2016; Cariri mobilizado em defesa de lula no julgamento de Porto Alegre.

E para finalizar o Bate Papo, o correspondente, Carlos Silva, relata que o entorno do TRF-4 terá bloqueio aéreo, terrestre e naval a partir desta terça-feira, 23.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 23.01.2018