Bate Papo Político destaca julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta quarta-feira, 24, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode mudar os rumos da sucessão presidencial. O jornalista Carlos Alberto Alencar trouxe algumas informações sobre os desdobramentos da sessão no Tribunal Federal Regional da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, que ocorre desde as 8h30 (horário de Brasília) da manhã desta quarta-feira.

Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá (SP). Se confirmada a condenação também em segundo grau, o ex-presidente pode ser impedido pela Lei da Ficha Limpa de se candidatar à Presidência nas eleições de outubro, como também ficar inelegível pelos próximos oito anos. De acordo com pesquisa do Instituto Ideal Big Data, 56% dos entrevistados disseram acreditar que o TRF-4 fará uma apreciação justa do recurso de Lula.

O Bate Papo Político de hoje também trouxe outro assunto relevante, principalmente, para trabalhadores com mais de 60 anos. É que começa, nesta quarta-feira, o pagamento do PIS/Pasep das contas inativas dos trabalhadores a partir dessa faixa etária e que ainda não tenham sacado o benefício. Vale lembrar que o pagamento aos correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, com mais de 60 anos de idade, começou nessa segunda-feira, 22, para aqueles que cumpriram as regras para a liberação dos benefícios.

Dada a relevância do tema, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversaram com o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Bruno Gurgel, que esclareceu dúvidas dos trabalhadores sobre o saque do abono salarial. O gerente regional reiterou que os cidadãos não tem encontrado dificuldade para sacar o benefício, desde que tenham cadastro no programa PIS/Pasep a partir do ano de 1971.

De acordo com Bruno Gurgel, para receber o abono, o beneficiário deve se dirigir a qualquer agência da Caixa ou utilizar os terminais de autoatendimento. Também é possível sacar o PIS nas próprias Casas Lotéricas, desde que o valor recebido seja de até R$ 1,5 mil. O gerente geral ressaltou ainda que, no Ceará, há 77 mil pessoas aptas a receber o beneficiário que, juntas, embolsarão cerca de R$ 108 milhões.

Por fim, Bruno Gurgel comentou que a Caixa tem seus próprios canais oficiais e orientou os trabalhadores a desconsiderar mensagens e SMS que contenham links de acesso, segundo ele, fraudulentos. Mesmo com as informações divulgadas pela Caixa Econômica, apenas 15% das cotas do PIS e 32% do Pasep foram pagas aos beneficiários desde o início da liberação dos recursos, como mostrou o correspondente Welton Silva.

BATE PAPO 24.01.2018