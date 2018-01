Bate Papo Político destaca medidas adotadas para combater o crime organizado no Estado do Ceará

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta segunda-feira, 29, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), o anúncio do governador Camilo Santana da criação de uma força-tarefa para investigar e combater as facções criminosas no Ceará. Deputados da oposição, contudo, cobram mais providências do Estado para combater a criminalidade, principalmente, após a chacina ocorrida no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, na madrugada desse sábado, 27, que deixou 14 mortos e sete feridos.

A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abacrim), em nota, também se manifestou sobre o ocorrido, criticando o que chamou de fragilidade das medidas do Governo do Ceará para conter o avanço da criminalidade no Estado. Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida ainda debateram sobre as declarações do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, que afirmou que a chacina das Cajazeiras foi um “fato isolado” e que “não há motivo para pânico”.

O Bate Papo Político de hoje também trouxe outro assunto relevante para os cearenses: as chuvas no Interior do Estado e na Grande Fortaleza, que geram esperança para quem depende da agricultura e do abastecimento de água em meio a mais prolongada crise hídrica dos últimos cem anos no Ceará. Com as chuvas muito bem-vindas, contudo, surgem também uma preocupação: a água parada, que favorece a proliferação de focos do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O tema foi motivo de debate entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida e a Técnica do Núcleo de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Richristi Gonçalves, que falou ao Jornal Alerta Geral sobre as ações desenvolvidas pelo Estado nesse início de estação chuvosa para combater a proliferação do mosquito. Richristi ainda comentou sobre a redução do número de casos de chikungunya nas duas primeiras semanas de janeiro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Para ouvir a entrevista completa com a técnica da Secretaria de Saúde e ao Bate Papo Político na íntegra com esse e outros assuntos é só clicar no player ao final desta publicação.

Ainda falando sobre as chuvas no Estado, os correspondentes do Alerta Geral trouxeram mais informações sobre as precipitações que ocorreram no fim de semana no Interior do Ceará, principalmente, nas regiões do Maciço de Baturité, da Ibiapaba e do Cariri. A famosa Bica do Ipu, um dos pontos turísticos mais importantes da cidade de mesmo nome, inclusive, com as intensas chuvas dos últimos dias, voltou a ter seu “véu de noiva” caindo do alto da bica de 140 metros de altura.

Além dessas notícias, foi destaque no Bate Papo Político, a possibilidade de negociação para quem tem dívidas com os bancos, como informou o correspondente Carlos Silva; O jornalista Sátiro Salles, também correspondente do Jornal Alerta Geral, trouxe a informação que articuladores do Palácio do Planalto foram a campo nesse final de semana para tentar atrair mais votos em apoio a reforma da Previdência; Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional, anuncia para o dia 5 de fevereiro o início das atividades do Legislativo Federal brasileiro.

O Bate Papo Político ainda também tratou das eleições 2018, já que o senador Tasso Jereissati recomendou prudência e cautela, em reunião com lideranças do PSDB, PROS, PR, PSB e Solidariedade, sobre os rumos a serem adotados na corrida eleitoral pelo governo do Ceará e pelas duas vagas do Estado no Senado Federal. Por fim, foi mostrado que o governador Camilo Santana e o Senador Eunício Oliveira estão unidos numa parceria administrativa e trabalham para que a sua aliança se transforme em uma coligação partidária e eleitoral nas eleições deste ano.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 29.01.2018