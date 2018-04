Bate Papo Político destaca: Ministério Público monta estratégia de combate a Fake News no Ceará

Compartilhar no Facebook

As notícias falsas denominadas de fake news, estão entre as maiores preocupações nesse período de pré-campanha eleitoral. Os ataques com informações inverídicas, direcionadas a candidatos, geram prejuízos a imagem de quem é vítima de agressões verbais e mentiras.

Hoje, o debate sobre as fake news invadem os poderes legislativo e judiciário e é marcado pelas manifestações sobre as medidas que devem ser desencadeadas para barrar as chamadas fake news. Nesse debate, está, também, o ministério público federal e estadual.

Em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 103.4 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras de Interior), desta quarta-feira, 11, o coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público Estadual, promotor Emanoel Girão. Fala da preocupação que o Ministério Público Estadual tem com o início da pré-campanha eleitoral e as notícias falsas na internet.

Confira abaixo a entrevista completa com Emanoel Girão, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público Estadual, ao Jornal Alerta Geral desta quarta:

Além desse assunto, o Bate Papo Político desta quarta também trouxe como destaque:

– STF decide no dia 17 se aceita denúncia contra Aécio Neves

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, marcou para o dia 17 de abril o julgamento sobre a recebimento da denúncia contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) em um dos inquéritos resultantes da delação do empresário Joesley Batista, da JBS.

– A lei é dura: Camilo Santana e outros governadores são barrados pela justiça na tentativa de visita ao ex-presidente lula em Curitiba

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e outros nove governantes dos estados do Norte e Nordeste foram até Curitiba (PR) para tentar visitar, na tarde dessa terça-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde o último sábado na Superintendência da Polícia Federal.

– 80 deputados federais aproveitaram a janela partidária para mudar de partido, sete deles são da bancada do Ceará

O levantamento não leva em consideração detentores de mandato que estão fora do exercício parlamentar, ou seja, não estão na entre os 513 parlamentares que, atualmente, compõem a Câmara.

A janela partidária é um período de 30 dias, previsto em lei, em que deputados federais e estaduais podem mudar de partido sem a possibilidade de perder o mandato por infidelidade partidária.

