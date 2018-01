Bate Papo Político destaca os desdobramentos do julgamento em 2ª instância do ex-presidente Lula

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta quinta-feira, 25, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), todos os detalhes sobre o julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela 8ª Turma do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, que ocorreu durante toda a quarta-feira, 24. Os três desembargadores da Turma decidiram por unanimidade manter a sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro contra Lula. O TRF-4 ainda aumentou a pena do ex-presidente de nove anos e seis meses para doze anos e um mês de prisão em regime fechado, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A pena imposta ao ex-presidente Lula o torna, neste momento, inelegível pela Lei da Ficha Limpa, que não permite a nenhum cidadão brasileiro, que dispute um cargo público, ter uma condenação, em segunda instância, por um colegiado. A prisão de Lula, contudo, só será decretada após o esgotamento de todos os recursos. Mesmo com o resultado, as lideranças do PT já se movimentam para lançar a candidatura de Lula à Presidência.

O Bate Papo Político de hoje também tratou de outro assunto importante no que diz respeito, principalmente, aos moradores de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). É que o Governo do Estado do Ceará retomou as obras de perfuração de poços na bacia do Cauípe para abastecer comunidades dessas duas cidades.

Dada a relevância do tema, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversaram com o secretário dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Francisco Teixeira, que trouxe algumas informações sobre as obras no Cauípe, as quais estavam suspensas por decisão da justiça, mas que foram reiniciadas, graças a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça ao Governo do Estado, que entrou com o pedido.

De acordo com o secretário, o Governo do Ceará tem buscado evitar o colapso hídrico na RMF, por meio de diversas ações, no intuito de diversificar as fontes hídricas. Francisco Teixeira esclareceu que a demanda de recursos hídricos na região é alta, dada a presença não só de indústrias, como também de importantes cidades como Caucaia, que recebe quase 500 litros de água por segundo, e São Gonçalo, que recebe em torno de 100 litros por segundo, além de distritos como o Pecém, que abriga um dos maiores completos portuários do Brasil.

Francisco Teixeira reiterou que a retirada de água da Lagoa do Cauípe, alimentada pelo rio de mesmo nome, que já conta com uma barragem construída há alguns anos, e a perfuração de poços não trará prejuízos nem para o meio ambiente nem para a população da região, que também utiliza a água para consumo. O secretário lembra ainda que a retirada de água da lagoa será em quantidade adequada e não provocará um esvaziamento do manancial.

O secretário de Recursos Hídricos disse, por fim, que 90% das obras na Lagoa do Cauípe já estão prontas, com previsão de conclusão em 20 dias. Para ouvir a entrevista completa do secretário Francisco Teixeira e o Bate Papo Político na íntegra é só clicar no player ao final desta publicação.

O Bate Papo Político também debateu sobre as outras alternativas que o Governo do Ceará tem buscado para evitar um período de estiagem severo neste ano, em razão dos prognósticos da Funceme que apontam chuvas irregulares em algumas regiões do Ceará, como a dessalinização da água do mar e a transposição do Rio Francisco, que se encontra com as obras desaceleradas.

Além disso, outros assuntos entraram na pauta de hoje do Bate Papo. O correspondente Carlos Alberto trouxe a informação de que a Justiça Federal absorveu o ex-governador Cid Gomes em denúncias de empréstimos no Banco do Nordeste. Outra notícia é que o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, avaliou nessa quarta-feira que a condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumenta as chances do petista não se viabilizar nas eleições deste ano, além de reafirmar que o partido manter a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República.

Para finalizar, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida comentaram sobre a filiação do deputado estadual Capitão Wagner ao PROS, para concorrer a uma das vagas de deputado federal pelo Ceará no Congresso Nacional nas eleições deste ano, e todos os desdobramentos de sua saída do PR aqui no Estado.

BATE PAPO 25.01.2018