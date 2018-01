Bate Papo Político destaca procura pela vacina da febre amarela em postos de saúde de Fortaleza

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta segunda-feira, 22, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), o debate sobre a febre amarela, que vem se espalhando, principalmente, pela região Sudeste, mas que já tem casos registrados na região Nordeste, nos estados da Bahia e Piauí. Mesmo com a repercussão nacional sobre o tema, as autoridades de saúde do Ceará afirmam que o Estado não é área de risco da doença e que não há motivo para pânico. Contudo, a procura pela vacina nos postos cearenses cresceu consideravelmente nas últimas semanas e tem gerado filas enormes dentro e fora das unidades de saúde.

Dada a relevância do assunto, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversaram, no programa de hoje, com a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado, Ana Vilma, que justificou a correria aos postos de saúde no Ceará ao medo e à falta de conhecimento da população. A coordenadora ainda explicou que precisam se vacinar apenas pessoas que vão viajar nos próximos dias para estados com surto de febre amarela, e que a doença não é transmitida de pessoa para pessoa. Para ouvir a entrevista completa com Ana Vilma e o Bate Papo Político na íntegra é só clicar no player ao final desta publicação.

O Bate Papo Político também trouxe outros assuntos de destaque, como as novas articulações dos prefeitos, em todo o Brasil, para convencer os deputados federais e senadores a voltarem aos trabalhos no Congresso Nacional e aprovarem a Medida Provisória que transfere, pelo menos, R$ 2 bilhões para os municípios brasileiros; Governo Federal apresenta, nesta segunda-feira, informações sobre a realidade previdenciária brasileira, na tentativa de convencer deputados federais à apoiarem reforma que altera as regras da aposentadoria; Presidente do Supremo Tribunal Federal suspende, temporariamente, posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho; Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, absolveu apenas 5 dos 77 condenados pelo juiz Sérgio Moro em quase quatro anos de Operação Lava Jato.

E para finalizar o Bate Papo, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida comentaram sobre a situação do ex-presidente Lula, que vai a julgamento em segunda instância na próxima quarta-feira, 24.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 22.01.2018