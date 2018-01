Bate Papo Político destaca que Zezinho Albuquerque quer eleger filho deputado federal e filha deputada estadual

Com força política após cinco anos como presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Jose Albuquerque decidiu investir no núcleo familiar para deixar herdeiros na política. O assunto ganha destaque nesta segunda-feira, 15, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior).

E mais, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida falam sobre os assuntos que estão repercutindo no Brasil e no Estado do Ceará: Capitão Wagner descarta candidatura ao Governo ou ao Senado; MP quer Companhia de Policiamento próprio e prédio do extinto TCM; Rodrigo Maia roda o pais em busca de maior popularidade e apoio para a previdência.

E para finalizar o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, relata que falta sete meses para as convenções da escolha dos candidatos às eleições deste ano, a oposição, formada pelo PSDB, PSD, SD e PR, vive os primeiros momentos de 2018 com muitas incertezas na busca por um candidato que tenha condições políticas e eleitorais de enfrentar o Governador Camilo Santana – candidato a um novo mandato, e a provável entrada do ex-governador Cid Gomes na corrida ao Senado.

