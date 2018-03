Bate Papo Político destaca reunião de Tasso com oposição para avaliar resultado de pesquisa

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta segunda-feira, 26, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), a reunião agendada pela oposição para esta segunda-feira com o senador Tasso Jereissati (PSDB), para avaliar resultado de pesquisa. Após a reunião cancelada na manhã da última sexta-feira, 23, o senador agendou a nova reunião, que contará com líderes dos partidos de oposição (PSDB, PSD, PROS e Solidariedade), para hoje. O objetivo é apresentar dados de uma pesquisa sobre intenção de votos ao Governo do Estado e ao Senado.

O Bate Papo Político de hoje trouxe diversos assuntos de importância para o Estado do Ceará e para o Brasil. É o caso, por exemplo, do julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorre nesta segunda no Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região. O julgamento do embargo de declaração do caso do tríplex do Guarujá, marcado para esta segunda-feira (26), no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), pode impor ao ex-presidente duas derrotas simultâneas: Lula pode se tornar inelegível com a publicação do acórdão e ser condenado, definitivamente, em segunda instância.

Vale lembrar que nesta segunda-feira, 26, em entrevista ao Jornal Alerta Geral, com o Secretário de Controle Externo do TCE, Raimir Holanda, afirmou também que o TCE encontrou um servidor público com 6 vínculos empregatícios no Ceará. Raimir também disse que cerca de 6.000 servidores estão em situação irregular no Estado.

E para finalizar o Bate Papo Político de hoje, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram também que os partidos questionam na justiça a resolução do TSE que libera o autofinanciamento nas campanhas eleitorais. O temor é de que apenas candidatos ricos sejam beneficiados com o autofinanciamento, já que a ausência de um limite para o autofinanciamento de campanhas eleitorais, aliada à proibição das doações empresariais, aumentou a influência desses políticos na definição das candidaturas majoritárias.

E mais, Governo Federal convoca 94 mil segurados do INSS para nova revisão nos benefícios. Os beneficiários selecionados foram identificados com algum problema no endereço ou não agendaram a perícia no prazo estabelecido. As pessoas na lista têm até 20 dias para agendar a perícia do processo de revisão. A marcação deve ser feita por meio do telefone 135. O prazo final é 13 de abril.

BATE PAPO 26.03.2018