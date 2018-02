Bate Papo Político destaca silêncio de Moroni Torgan sobre situação da Segurança Pública no Ceará

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta sexta-feira, 2, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), a ausência do vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan, no retorno das atividades da Câmara Municipal de Fortaleza, iniciadas nessa quinta-feira, 1º de fevereiro. O jornalista Marcelo Raulino trouxe mais informações sobre a primeira sessão do ano, que contou com a presença do prefeito Roberto Cláudio.

Moroni Torgan, que já foi secretário de Segurança Pública do Ceará, ainda não se pronunciou publicamente sobre o clima de insegurança que o Estado tem enfrentado neste início de ano. No mês de janeiro, inclusive, foram registradas 469 mortes violentas, segundo levantamento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), maior número para o mês desde 2013. Vale lembrar que o vice-prefeito também não participou dos debates sobre o combate à criminalidade, assim como o prefeito Roberto Cláudio. Moroni, além do ocupar o cargo de vice-prefeito, é atualmente secretário titular da Segurança Pública de Fortaleza e prometeu um plano de Segurança Municipal, que entraria em vigor em janeiro passado.

Outro importante tema debatido no Bate Papo Político foi a situação das estradas estaduais do Ceará. Os motoristas cearenses precisam ter cuidado com os buracos que surgem nas rodovias com a chegada das primeiras chuvas. O cuidado deve ser redobrado também com os locais das CEs que passam por obras de manutenção, alargamento e melhorias.

O assunto é importante para os condutores do Estado, principalmente, às vésperas do feriado de Carnaval, que promete deixar as estradas do Ceará com um intenso fluxo de veículos automotores. Por isso, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversaram com o engenheiro Oscir Pinheiro, diretor de manutenção do Departamento Estadual de Rodovias (DER), que falou sobre as medidas que o DER tem adotado, no começo do período de chuvas no Estado, para dá tranquilidade aos motoristas que transitam pelas rodovias estaduais cearenses.

Oscir Pinheiro contou ao Jornal Alerta Geral que o DER é responsável por quase 13 mil quilômetros no Ceará, sendo 8 mil quilômetros devidamente pavimentados e que todas as estradas estaduais requerem atenção especial do Departamento, principalmente no período de chuvas. Oscir disse que o DER possui 11 distritos operacionais que cuidam das rodovias do Estado diariamente. Na época de chuvas, contudo, o engenheiro afirma que outras preocupações entram em pauta, como a limpeza de bueiros, para evitar água parada e erosões na pista.

O diretor de manutenção do DER disse que, com as chuvas do mês de janeiro, o Departamento já recebeu algumas queixas de motoristas que transitaram pelas estradas estaduais e que o DER já se prepara para o feriado de Carnaval, uma vez que vai estar em esquema de plantão, para corrigir eventuais problemas. Oscir lembrou aos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida que todas as regiões do Estado merecem atenção por igual, mas que aquelas que registrarem maiores precipitações terão um cuidado especial do órgão.

O engenheiro ressaltou ainda que o DER tem trabalhado diariamente na manutenção das vias e que há outras obras em andamento, como recuperações funcionais e restaurações em pontos das estradas. Para ouvir a entrevista completa com o engenheiro de manutenção do DER e o Bate Papo Político na íntegra é só clicar no player ao final desta publicação.

Outro tema que ganhou destaque no Bate Papo foi a criação da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, nessa quinta-feira pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que vai começar a funcionar já com, pelo menos, 1,5 mil processos. O funcionamento da Vara, contudo, ainda depende da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado, que volta com suas as atividades legislativas nesta sexta-feira, com a presença, inclusive, do governador Camilo Santana.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida também debateram sobre uma boa notícia. O governador Camilo Santana anunciou a implantação do tempo integral em 40 escolas do Ceará, como informou o correspondente do Alerta Geral, Carlos Alberto. O Bate Papo Político ainda trouxe a notícia da pesquisa do Instituto Datafolha que mostrou que 53% dos brasileiros consideram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deveria ser preso.

Por fim, a última notícia do Bate Papo foi sobre o encontro entre o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira com, pelo menos, 160 prefeitos da Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece). A reunião acontece nesta sexta-feira, 2, a partir das 16 horas (horário cearense), no auditório do Banco do Nordeste, no bairro Passaré, em Fortaleza. O encontro discutirá a liberação de recursos do Governo Federal para os municípios do Estado.

Isso e muito mais no player abaixo. Confira!

BATE PAPO 02.02.2018