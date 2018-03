Bate Papo Político destaca vinda de ministro da Segurança Pública ao CE para lançar Centro de Inteligência

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta quinta-feira, 15, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), a instalação do Centro Integrado de Inteligência e Controle para o Combate ao Crime Organizado da Região Nordeste, que terá sede em Fortaleza, capital do Ceará. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann – juntamente com o Diretor-Geral da Polícia Federal, Rogério Galloro –, está hoje em Fortaleza para lançar o Centro de Inteligência, em evento no Palácio da Abolição, na capital cearense, em evento que estava marcado para começar às 9 horas.

O Centro Integrado de Inteligência vai congregar todas as ações das Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, além das Secretarias Estaduais da Segurança Pública, envolvendo, ainda, o Governo Federal. A vinda de Jungmann ao Ceará, Estado que ganhou os noticiários nacionais e internacionais nos últimos meses devido ao aumento dos índices de violência, mostra que o Governo Federal está empenhado em acelerar as medidas que possam dar resultado no combate ao crime organizado.

O governador Camilo Santana (PT), o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB) e muitos outros políticos da região Nordeste confirmaram presença no encontro. Camilo, inclusive, defendeu, em reunião no dia 6 de março com os governadores nordestinos em Teresina, capital do Piauí, que o Centro Integrado de Inteligência deveria ter como sede o Ceará, ideia que foi aprovada por unanimidade pelos outros governadores.

O Bate Papo Político de hoje também trouxe um assunto pertinente e que interessa e muito aos consumidores cearenses. A insatisfação com serviços prestados de forma errada, longas esperas em obter respostas nas Centrais de Atendimento e abusos das empresas são os principais motivos que levam os brasileiros a prestarem queixas no Procon (Programa de Defesa do Consumidor).

Sobre o assunto, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida conversaram com a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, que, em entrevista ao Jornal Alerta Geral desta quinta-feira, destacou que os brasileiros estão mais atuantes e cientes de seus direitos enquanto consumidores. Segundo ela, muitos avanços na defesa do consumidor já foram alcançados, mas muita coisa ainda precisa ser feita.

A diretora lembrou ainda da assinatura de uma parceria entre o Órgão Municipal e a Regional V de Fortaleza, que irá receber um núcleo do Procon. O encontro que marca a assinatura da parceria acontece na manhã desta quinta, 15 – data em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor – na sede do Procon Fortaleza, no Centro da capital. O que disse a diretora do Procon Fortaleza, contudo, vale para os consumidores de todos os 184 municípios do Estado do Ceará.

‘Consumidor está mais atuante’, afirma diretora do Procon Fortaleza ao Alerta Geral

Outra notícia que foi debatida pelos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida foi a informação de que o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Romildo Carneiro Rolim, vai hoje a Brasília apresentar aos deputados federais e senadores dos estados do Nordeste um balanço sobre as atividades do BNB ao longo de 2017 e o planejamento para 2018, como informou o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva.

Entre as informações a serem apresentadas estão os resultados de regularização de dívidas do Banco no âmbito da Lei 13.340/16, que somaram cerca de R$ 8 bilhões renegociados e liquidados durante o exercício passado, beneficiando mais de 1 milhão de produtores rurais. Com a prorrogação desse dispositivo legal até dezembro de 2018, o BNB, segundo o presidente Romildo Carneiro, tem dado continuidade à regularização desses débitos, com apoio da bancada nordestina em todos os Estados.

Para 2018, o Banco está disponibilizando R$ 30 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para aplicação em todos os portes e segmentos da economia regional, inclusive no Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

Por falar em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu que a Medida Provisória (MP), encaminhada pelo presidente Michel Temer (MDB) ao Congresso Nacional para aprovar alguns pontos da nova CLT, não terá tempo para ser aprovada neste primeiro semestre, o qual antecede as eleições deste ano. A MP foi editada pelo Governo Federal como parte do compromisso assumido com o Senado para que se aprovasse a reforma trabalhista na Casa, em julho do ano passado.

O Bate Papo Político também trouxe como tema as eleições 2018. As lideranças nacionais do PT estão na expectativa sobre o desdobramento de mais uma ação interposta pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá (SP). O objetivo da defesa de Lula é evitar que o ex-presidente seja preso. O PT já anunciou, contudo, que, se preso, Lula vai gravar um vídeo para pedir apoio aos candidatos do partido e aliados da sigla em todos os níveis da política nacional.

A janela partidária, que atualmente está aberta e segue até o dia 7 de abril e permite que deputados estaduais e federais possam trocar de sigla sem perder o mandato, também foi debatida pelos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A expectativa é que muitos deputados federais, em busca de mais recursos para financiar suas campanhas neste ano, troquem de partido. Há legendas oferecendo, inclusive, cerca de R$ 2,5 milhões, como é o caso do PR, para parlamentares – que podem trazer muitos votos e influência – trocarem de partido, como também para mantê-los.

Por fim, uma polêmica envolvendo o prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB). O chefe do Executivo da cidade do Padre Cícero é acusado de ser autor de uma proposta de aumentar seu próprio salário em 32%, o que o faria receber mais do que o que ganha o presidente da República.

Vale lembrar que o salário de Arnon já é maior do que o do governador do Estado, Camilo Santana (PT). O prefeito de Juazeiro do Norte ganha, hoje, R$ 25 mil contra cerca de R$ 18 mil do governador do Ceará. Pela proposta, Arnon passaria a ganhar R$ 33 mil. O Ministério Público Estadual já recorreu da decisão.

