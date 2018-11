Bate Papo Político: Eunício Oliveira desmente aliados de Roberto Cláudio

O projeto do convênio entre a Prefeitura de Fortaleza e o Banco Mundial, que trata de empréstimo de US$ 150 milhões para o Programa Fortaleza Cidade Sustentável, tramita na Casa Civil da Presidência da República, em Brasília, sem previsão de encaminhamento ao Senado Federal, que deve autorizá-lo.

No Ceará, parlamentares que apoiam o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira (MDB), e o prefeito Roberto Cláudio (PDT) seguem trocando acusações sobre a demora para a liberação dos recursos. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta sexta-feira, 23, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

– Inscrições para edital do Mais Médicos serão prorrogadas, diz ministro

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, afirmou nessa quinta-feira (22) durante passagem por Petrolina (PE) que as inscrições para o programa Mais Médicos serão prorrogadas. De acordo com o Ministério da Saúde, a decisão foi tomada por conta da alta procura dos médicos e pelos ataques cibernéticos ao sistema de inscrição. Os novos prazos ainda não foram definidos.

