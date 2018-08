Bate Papo: no Ceará, verbas e ações para combate à violência ficam no discurso

Os números sobre a violência revelados pelo Anuário da Segurança, que mostram o Ceará como o terceiro Estado com mais homicídios por grupo de 100 mil habitantes no Brasil, ganharam destaque, nesta sexta-feira, 10, no Bate Papo Político, entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior).

A análise é que, nos últimos 10 meses, houve muito discurso sobre as ações conjuntas do Governo do Estado e do Governo Federal, mas, de forma concreta, na avaliação do Bate Papo Político, pouco avançou. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados, nessa quinta-feira, 9, mostram que, em 2017, foram 63.880 vítimas de assassinato, o equivalente a 175 por dia ou 7 por hora.

A taxa de mortes por 100 mil habitantes atingiu a marca de 30,8. O Rio Grande do Norte assumiu a liderança entre os Estados mais violentos, com uma taxa de 68 por 100 mil habitantes, seguido pelo Acre (63,9) e Ceará (59,1). Foi também o Ceará que viveu o maior crescimento proporcional da violência: 48,6%. Diante desses números, na avaliação do jornalista Beto Almeida, há necessidade de mais ações concretas e menos discurso no combate à criminalidade no Ceará.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto, trouxe mais informação sobre o assunto em destaque no Programa desta sexta-feira, 10.

Veja outros destaques:

Primeiro debate da eleição 2018 reúne 8 presidenciáveis por mais de 3 horas na TV

Oito candidatos à Presidência da República participaram na noite dessa quinta-feira (9) de um debate na TV Bandeirantes. O debate durou 3 horas e 13 minutos e terminou na madrugada desta sexta (10).

Durante o encontro, os postulantes apresentaram propostas sobre emprego, educação, segurança pública, desenvolvimento, juros, aborto, entre outros pontos.

O debate foi dividido em cinco blocos:

Primeiro bloco : questionamento de leitores do “Metro Jornal” e perguntas entre os próprios candidatos.

: questionamento de leitores do “Metro Jornal” e perguntas entre os próprios candidatos. Segundo e quarto blocos : perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes.

: perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes. Terceiro bloco : perguntas entre candidatos.

: perguntas entre candidatos. Quinto bloco: considerações finais. Saiba mais: + ALMIR-FERNANDES-DEBATE Facebook inicia registro para candidatos e partidos marcarem anúncios políticos

Segundo comunicado enviado para a imprensa pelo Facebook, a rede social está adotando medidas para trazer mais transparência aos anúncios e páginas na plataforma. E quando se trata de anúncios políticos, o grupo informa que quer ser ainda mais transparente. “É por isso que lançamos recentemente a possibilidade de marcar conteúdo político e permitir que as pessoas vejam quem está pagando por anúncios dessa natureza”, afirma o Facebook em nota.

De acordo com o documento, os anúncios relacionados a política incluirão uma marcação “Pago por”, do anunciante, no topo, para que as pessoas possam ver quem pagou por eles. Já se os anúncios forem marcados como eleitorais, as pessoas verão a marcação “Propaganda Eleitoral” e também poderão ver o número do CPF ou CNPJ declarado pelo anunciante.

Saiba mais:

Gostou dos assuntos debatidos no Bate Papo Político de hoje? Então clica no player abaixo e ouça as análises completas e em primeira mão dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida!

