Bate Papo: proposta da Reforma da Previdência prevê benefício menor que o salário mínimo

O governo estuda incluir na proposta de reforma da Previdência um novo mecanismo de concessão de aposentadoria rural e Benefício de Prestação Continuada, BPC, concedido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que permitiria pagar menos de um salário mínimo.

A ideia é introduzir no Brasil um modelo de assistência social conhecido como “fásico”, em fases, no qual a pessoa pode receber o benefício antes, mas abaixo do mínimo, atualmente em 998 reais. Para abrir caminho à mudança, o governo estuda transformar a aposentadoria rural em benefício assistencial, resgatando seu status anterior à Constituição Federal de 1988, quando já era considerada assistência social.

O governador do Ceará, Camilo Santana, pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o reforço do apoio dado pelo governo federal no combate aos ataques promovidos por facções desde o início do mês no estado. A ofensiva teria começado em reação à nomeação do secretário de Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque, e às medidas anunciadas como a não separação de presos em presídios por facção.

Auxílio doença, reclusão e pensão por morte estão na mira do pente fino do Governo Federal

A proposta de reforma da Previdência da equipe econômica de Paulo Guedes quer impor um limite para o acúmulo de aposentadoria e pensão, segundo apurou o Estadão/Broadcast com fontes que acompanham a elaboração do texto. Um terço dos pensionistas (ou 2,4 milhões de pessoas) acumula o benefício com a aposentadoria.

Disputa no Senado: Renan Calheiros afirma no Twitter que Tasso Jereissati é ‘coronel da política’

Estamos a menos de 15 dias da eleição da Mesa Diretora do Senado, que é 1º de fevereiro e o senador Tasso Jereissati é um dos nomes fortes nessa disputa, que tem do outro lado a concorrência do senador alagoano Renan Calheiros.

Essa disputa tem se acirrado ultimamente nas redes sociais, onde Calheiros atacou não apenas Tasso, mas também Eduardo Girão, acusando-o de estar apenas a serviço do primeiro.

Renan afirmou: “bato mais facilmente continência a um major da polícia do que para um coronel da política como Tasso Jereissati”, em um direcionamento claro que sabe que pode ter o senador cearense como adversário político.

