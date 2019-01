Bate Papo: Rodrigo Maia articula troca de apoios no Ceará

A corrida pela Presidência da Câmara Federal passa, esteve, nessa segunda-feira (14) pelo Estado do Ceará. O atual presidente da Mesa Diretora, deputado Rodrigo Maia (DEM), candidato à reeleição, teve um almoço marcado com o governador Camilo Santana na tarde desta segunda.

No entanto, o Governador decidiu, diante da atribulada agenda destinada às medidas de combate ao crime organizado, transferir a reunião para às 16 horas do mesmo dia.

À noite, Maia, ao lado de deputados federais do Ceará, é recebido para um jantar na residência do ex-vice-governador e ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Domingos Filho. O encontro é articulado pelo deputado Domingos Neto.

“Todos os deputados federais foram convidados”

Antecipou o deputado, que tem articulado apoio à reeleição de Rodrigo Maia.

Apesar de Rodrigo Maia ter colocado o Ceará no centro de suas atenções, o jornalista Beto Almeida discorda das suas intenções. Para ele, o real motivo da visita não foi essa questão de segurança e sim sua reeleição.

“O resto é perfuramaria”. Declarou Beto Almeida.

Quando questionado por Luzenor de Oliveira que não seria “perfumaria”, e sim um indicativo de que a população pode confiar que o Governo do Ceará terá o apoio do Governo Federal e que isso é importante para diversas pautas, inclusive no planejamento e adesão de medidas contra o crime organizado, Beto Almeida não volta atrás: “Foi um gesto de cortesia. Todos os demais assuntos são cortina de fumaça para questão que interessa ele”.

O assunto ganhou destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta sexta-feira (11).

Tasso apoia Carlos Matos para prefeitura de Fortaleza

Carlos Matos – Deputado Estadual no Ceará (PSDB)

O PSDB já olha para o cenário de concorrer à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2020 e começa a trabalhar o nome do deputado estadual Carlos Matos para o embate nas urnas.

Matos, que concorreu a um novo mandato e não se reelegeu, recebeu uma boa votação na Capital (dos 38.265 votos, 20.417 foram obtidos na Capital), é um nome com trajetória limpa na política e ganhou estímulo do senador Tasso Jereissati para entrar na corrida pela Prefeitura.

Ataques criminosos

Força Nacional está no Ceará desde o dia 4 de janeiro

Uma segunda-feira considerada com normalidade após 14 dias de ataques criminosos na Grande Fortaleza.

Ceará tem primeira madrugada sem ataques desde o início da onda de atentados

Combate ao crime organizado

Leis para o enfrentamento ao crime organizado é uma das prioridades do Poder Legislativo em 2019.

Chuvas

Aratuba registrou maior volume de chuvas; Choveu ontem em toda Ibiapaba.

