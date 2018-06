Bate Papo: Salmito articula nova etapa do Parlamento Metropolitano

O vereador Salmito Filho (PDT), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, será um dos presentes no 17º Encontro do Fórum Parlamentar Metropolitano que acontece nesta quinta-feira, 21, a partir das 9h30, no plenário da Câmara Municipal de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os encontros do Fórum Parlamentar Metropolitano buscam soluções para problemas comuns nas cidades da RMF e tem Salmito como um dos seus principais articulações.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram o assunto dentro do Bate Papo Político da edição desta quinta-feira, 21, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior). Os dois ressaltaram a importância de eventos como esse tanto para a população desses municípios quanto para os formadores de opinião e empresários da região. No 17º Encontro do Fórum Parlamentar Metropolitano promete reunir, em Pacajus, representantes das Câmara Municipais de todas as 19 cidades que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Lançada em dezembro de 2017, no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, a proposta do Parlamento Metropolitano vem sendo apresentada e discutida com todos os vereadores da RMF, através dos Fóruns.

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político de hoje:

– Justiça condena Hapvida

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) condenou a Hapvida Assistência Médica a pagar uma indenização por danos morais de R$ 10 mil a grávida que teve cirurgia negada indevidamente pelo plano de saúde.

– Presidente do TSE alerta que fake news podem colocar eleições em risco

A produção e a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, podem colocar em risco o processo democrático, a ponto de resultarem na anulação de algum pleito, caso tenham influenciado significativamente o resultado final. A afirmação foi feita nessa quarta-feira, 20, em Brasília, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux.

