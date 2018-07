Bate Papo: secretário Euvaldo Bringel acompanha colheita de algodão em Quixeramobim

O secretário de Agricultura, Pesca e Aquicultura do Ceará, Euvaldo Bringel, vai estar nesta sexta-feira, 27, em Quixeramobim, no Sertão Central, para acompanhar de perto a colheita de algodão de produtores participantes do Programa de Modernização da Cultura do Algodão, de iniciativa do Governo do Estado, que deve injetar R$ 1,8 milhão na economia cearense. O assunto foi destaque no Bate Papo Político desta sexta do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior).

Em entrevista aos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, Bringel destacou a importância da colheita para a região do Sertão Central, citando as cidades de Saboeiro, Iguatu e Acopiara, cidades historicamente ligadas a cultura do algodão. O secretário lembra que o Ceará já foi um dos maiores produtores brasileiros de algodão nas décadas de 1970 e 1980, “era de ouro” da cotonicultura no Estado.

Uma praga, no entanto, acabou por exterminar as plantações. Bringel ressalta, porém, que as novas tecnologias e conhecimentos mais avançados sobre a cultura fizeram com que o algodão voltasse ao Ceará. O secretário afirma que 600 produtores foram selecionados para receber as sementes de algodão por meio do Programa do Governo do Estado, e que juntos irão plantar cerca de 2 mil hectares. Vale lembrar que o Ceará, entre as décadas de 1970 e 1980, já chegou a ter 1 milhão de hectares com a cultura algodoeira.

Confira a entrevista completa com o secretário Euvaldo Bringel:

EUVALDO BRINGEL – SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram a importância da produção de algodão no Estado. Beto vê com “bons olhos” a chegada da cultura ao Estado, o que para ele ainda vai gerar emprego e renda para quem vive da agricultura no Sertão Central. “Agora temos tecnologia e conhecimento para não repetir os mesmos erros do passado”, pontua Beto, afirmando que o Ceará pode ser um dos maiores produtores brasileiros da cultura.

O jornalista Luzenor de Oliveira pediu, no entanto, para não se criar falsas expectativas sobre a cotonicultura do Estado, visto que o programa do governo estadual ainda está em seu início. Ele lembra do histórico de debates sobre a plantação algodoeira nos anos 90 na Assembleia Legislativa do Ceará.

Abaixo os outros destaques do Bate Papo Político desta sexta-feira:

– Uso de agrotóxicos aumenta no Brasil

O uso de agrotóxicos aumentou 21,2% em 11 anos no Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 2017, divulgado nessa quinta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente no ano passado, um terço dos produtores agrícolas brasileiros usou os defensivos agrícolas. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, tem mais informações:

CARLOS SILVA – USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL

– Volume do Castanhão preocupa

O correspondente Carlos Silva ainda trouxe uma informação que põe todos os cearenses em alerta: com o fim das chuvas, volume de água do Açude Castanhão começa a cair!

CARLOS SILVA – VOLUME DO AÇUDE CASTANHÃO COMEÇA A CAIR

– 7,4 mil gestores públicos na mira da Justiça eleitoral. 34 estão no Ceará

Tribunal de Contas da União (TCU) entregou ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, uma lista com 7,4 mil nomes de gestores públicos que tiveram suas contas julgadas irregulares. Quando há irregularidade, os gestores podem sofrer sanções, entre elas, a declaração de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral.

No Ceará, são 34 nomes, incluindo ex-prefeitos e ex-gestores de contas públicas, Na lista estão incluindo três ex-prefeitos da cidade de Santa Quitéria, como destaca o correspondente Wanderley Moisés:

WANDERLEY MOISES – EX-PREFEITOS DE SANTA QUITÉRIA NA MIRA DA JUSTIÇA ELEITORAL

– Justiça eleitoral será ‘inflexível’ com fichas-sujas, diz Fux

O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, nessa quinta-feira, 26, que a Justiça eleitoral será “inflexível” com os “fichas-sujas” que tentarem se candidatar nas eleições deste ano. Fux disse ainda que os políticos “fichas-sujas” estão “fora do jogo democrático”.

A declaração do presidente do TSE ocorre na semana em que os partidos trabalham na escolha final sobre seus candidatos, com o PT insistindo no nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a disputa, apesar de ter sido condenado em segunda instância, o que o torna inelegível.

– PT só terá outro nome para substituir Lula após decisão do TSE

O PT só deve mesmo discutir um nome para substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso desde 7 de abril, se a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) for desfavorável a Lula, ou seja, se o petista for declarado inelegível pelo tribunal. A informação é do coordenador da campanha presidencial do PT nas eleições 2018, José Sérgio Gabrielli.

Saiba mais:

+ Candidatura de outro nome para substituir Lula só será rediscutida após decisão do TSE

– PSDB estadual define nomes para Senado e vice de Theophilo nesta sexta

A Executiva Regional do PSDB anuncia, nesta sexta-feira, 27, os nomes dos candidatos a vice-governador e ao Senado Federal. Com a desistência do ex-senador Luiz Pontes de concorrer ao Senado, os tucanos têm dois nomes para essa vaga: o ex-governador Lúcio Alcântara e a médica Mayra Pinheiro. Lúcio recebe pressão de familiares para ficar longe da disputa eleitoral, mas o ex-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, trabalha para convencê-lo a entrar na briga ao Senado. O assunto está na coluna do jornalista Luzenor de Oliveira:

Leia mais:

+ PSDB anuncia candidatos a vice-governador e ao Senado nesta sexta

– Postos de combustíveis de Fortaleza vão paralisar atividades na próxima segunda

O SINDIPOSTOS/CEARÁ, entidade representativa dos Postos de Combustíveis do Estado do Ceará, comunicou nesta sexta que na próxima segunda-feira, 30, os postos de combustíveis da capital cearense não irão funcionar das 20h às 00h. A paralisação é uma forma de indignação da categoria diante da aprovação por parte da Câmera de Vereadores e do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), do aumento da taxas dos alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais na capital.

Gostou dos destaques do Bate Papo Político de hoje? Então clica no player abaixo e ouça as análises dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida na íntegra!

BATE PAPO 27.07.2018