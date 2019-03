Bate Papo Alerta Geral: Maia bate duro na desarticulação política do governo federal

“Não é a ausência de uma manhã de um ministro em Brasília que irá atrapalhar as articulações ou a mobilização do Governo Federal em acompanhar a tramitação da Reforma da previdência”, afirma o jornalista Luzenor de Oliveira no Bate Papo desta quinta-feira (21), se referindo ao comentário do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, sobre a visita do Ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto, para a inauguração de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, em Fortaleza.

Segundo Rodrigo Maia, ao sair de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, afirmou que a articulação do governo com o parlamento está caminhando, mas “ainda peca”.

“Hoje, o ministro Canuto, do Desenvolvimento Regional, foi ao Ceará inaugurar uma obra com um deputado. É esse tipo de desarticulação”, disse Maia.

Apesar de concordar que há desarticulação, Beto Almeida afirma que Maia está se aproveitando dela para ficar sugerindo e, por vezes, determinando comportamentos de como os membros do Governo deveriam agir dentro e fora do Congresso.

