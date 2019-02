Bate Papo: sua aposentadoria está nas mãos do Congresso

Os assuntos de destaque no Bate Papo Político desta quinta-feira (28), no Jornal Alerta Geral, entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, analisam a Reforma previdenciária.

Os caminhos da aposentadoria serão outros a partir da aprovação pelo Congresso Nacional da Reforma previdenciária. Esses caminhos estão bem longos, o Projeto enviado pelo governo a Câmara federal vai passar pela Comissão Constituição e Justiça, onde serão analisados todos os aspectos legais da proposta. Se caso todas as mudanças forem consideras constitucionais, o projeto irá seguir para uma comissão especial para ser apreciado e discutido.

Segundo o jornalista do Jornal Alerta Geral, Beto Almeida, o governo quer agilidade na aprovação da Reforma e é possível ser aprovado no final do recesso do primeiro semestre. Almeida, relata também que entre os próprios aliados e oposição a muitas dúvidas em relação a Reforma.

