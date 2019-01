Bate Papo: sujeira e transtornos na Capital com ausência de Roberto Cláudio

Os transtornos que os fortalezenses continuam sofrendo por conta das ações criminosas e a ausência do prefeito Roberto Cláudio que, somente, nessa quarta-feira, no oitavo dia de atentados, reassumiu o mandato, após viagem aos Estados Unidos, entraram com destaque no Bate Papo Político, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), com as análises dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira, na edição desta quinta-feira (10).

A ausência de Roberto Cláudio, segundo o jornalista Beto Almeida, foi infeliz uma vez que, no momento mais agudo da onda de violência na Capital, o chefe do Executivo Municipal deixou a cidade e os moradores passaram a sofrer com a falta de transporte coletivo e, principalmente, com a sujeira nas ruas.

Beto criticou, também, o sumiço do vice-prefeito de Fortaleza, Moroni Torgan, que é responsável pelas ações de segurança no Município, mas, ao longo dos dias de crise e violência, não deu qualquer declaração sobre possíveis ações da Prefeitura para ajudar o Governo do Estado a enfrentar a criminalidade e preservar o patrimônio municipal, atingido pelas facções criminosas.

Confira a repercussão dos casos de violência no Ceará por Luzenor de Oliveira e Beto Almeida:



Ou acompanhe o Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (10), na íntegra, no Youtube.

Passados nove dias desde o primeiro ataque das facções criminosas em Fortaleza, moradores tentam, aos poucos, voltar à normalidade. O dia de quarta-feira ainda teve transtornos. Um ônibus foi incendiado no Bairro Canindezinho, enquanto, na Parangaba, uma estação do VLT foi alvo de atentado.

À noite, por questão de segurança, houve redução do número de ônibus do transporte coletivo e muitos passageiros se queixaram; enquanto outros, mais uma vez, anteciparam a saída do trabalho.

Os serviços de coleta de lixo, com acompanhamento de segurança, foram retomados.

O prefeito Roberto Cláudio sentiu as críticas por ter se ausentado de quando a população mais precisava de apoio da Prefeitura para, aos poucos, a vida voltar à normalidade. A ausência do Chefe do executivo Municipal foi sentida e, no silencio, Roberto Cláudio retornou da viagem, reassumiu a Prefeitura e construiu uma agenda para dizer que não estava distante.

+ Leia mais sobre o assunto

No Alerta Geral, jornalista Carlos Alberto Alencar lamenta impacto da violência no turismo do CE

Ciro Gomes otimista

Para o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o Estado está vencendo a luta contra o crime organizado. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles, traz mais informações sobre o assunto:

Chuva na região dos Inhamuns

Voltou a chover em Tauá, na região dos Inhamús. Se dezembro foi um bom mês chuvoso, janeiro também inicia de maneira promissória.

Alverne Lacerda, correspondente do Jornal Alerta Geral, conta em primeira mão a repercussão disso para você:

Pente-fino do INSS

O governo federal vai fazer uma nova auditoria em 2 milhões de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que têm indícios de irregularidade.

O anúncio foi feito pelo secretário Especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, após reunião, no Palácio do Planalto, para tratar da medida provisória de combate a fraudes no INSS, que deve ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro até segunda-feira (14).

Segundo Marinho, em todo o Brasil há mais de 2 milhões de benefícios que precisam ser auditados por haver algum indício de ilicitude.

A primeira operação se encerra com número acima do esperado pelo Governo. Dos 472,3 mil auxílios reavaliados, 369,6 mil (78%) foram cancelados. No início do pente-fino, o governo estimava cortar até 20% dos auxílios de 530 mil segurados esperados para serem periciados. A previsão, portanto, era encerrar 106 mil auxílios-doença.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Wanderley Moises, deixa você por dentro do assunto com todas as informações. Acompanhe:

+ Veja também

Governo vai fazer pente-fino em 2 milhões de benefícios do INSS

Ou acompanhe a notícia completa sobre a nova operação com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

Você pode ouvir essa e outras notícias no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), na íntegra: