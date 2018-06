Baturité recebe BPRaio e videomonitoramento com presença de Camilo e Eunício

A região do Maciço de Baturité recebeu, neste sábado, 30, o novo pacote de investimentos de segurança para a Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e Interior, que contempla a instalação do sistema de videomonitoramento e do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). A solenidade, que contou com a presença do governador Camilo Santana (PT) e do presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB), ocorreu às 10 horas deste sábado, na Praça Santa Luzia, em Baturité.

A cidade será a 24ª cidade com população acima de 50 mil habitantes a contar com o sistema de videomonitoramento integrado. Serão 16 câmeras dispostas pela cidade – entre as com giro 360 graus, as com tecnologia para ler placas de veículos, além de uma câmera interna na sala de videomonitoramento. O investimento total do Governo é da ordem de R$ 20 milhões por ano para as cerca de 700 câmeras dispostas por 38 municípios cearenses contemplados.

Já o BPRaio de Baturité será o 33º grupamento exclusivo para cidades do interior do Ceará. Serão 37 policiais específicos para o BPRaio, com apoio de 16 motos e uma viatura 4×4, em investimento de R$ 1,1 milhão.

Confira mais fotos:

Com informações da Assessoria de Imprensa do Governo do Estado