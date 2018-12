BB é o primeiro banco a permitir saque pelo WhatsApp

O Banco do Brasil segue na vanguarda das soluções digitais com uso da inteligência artificial e, a partir de agora, permite que os clientes realizem saques por meio do WhatsApp, sem necessidade de cartão e senha para finalizar a operação.



Para iniciar a operação, o cliente inicia uma conversa pelo aplicativo de mensagens com o número (61) 4004-0001, digitando “saque sem” ou “saque sem cartão”. O chatbot perguntará qual valor do saque e o cliente confirma a operação digitando a senha do cartão. O valor máximo por operação é de R$ 300 por dia (sempre em valores múltiplos de R$ 10).



Feito esse processo, basta se dirigir a um terminal de autoatendimento do Banco do Brasil com o código informado pelo assistente virtual. O código tem validade até às 23h59 do dia da solicitação.



Com essa solução, já são 15 transações que os clientes do BB podem realizar pelo WhatsApp, entre transferência entre contas, recarga de celular, liberação de cartão de crédito e consultas de saldo e extratos de conta corrente, poupança e investimentos, por exemplo. No final de novembro, o BB disponibilizou a recarga do Bilhete Único, a solução de transporte público do município de São Paulo. O serviço via WhatsApp está disponível para todos os clientes. Desde o lançamento do piloto, foram realizadas mais de 220 mil transações.



A solução alia o uso da inteligência artificial, com a prontidão do chatbot. As mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Para acessar o Banco do Brasil no WhatsApp, é necessário apenas salvar o telefone [55] 61 4004 0001 no celular e iniciar uma conversa. Quando um serviço de informações, como solicitar um extrato de conta corrente, for solicitado pelo cliente, um código de confirmação será enviado pelo Banco via SMS.



Para as outras transações, os clientes também deverão digitar sua senha. Depois, o cliente receberá uma resposta confirmando a transação, tudo em texto. Se houver necessidade de atendimento humano, o cliente passará a ser atendido por um funcionário do BB.



Desde 2017, o Banco do Brasil utiliza o Watson da IBM, uma solução em inteligência cognitiva, para ajudar os funcionários a resolver os problemas dos clientes. Em agosto de 2017, a tecnologia também começou a ser usada para dar suporte aos pedidos dos clientes no Facebook Messenger. O assistente virtual responde usando uma linguagem natural e aprende constantemente com base nas interações dos usuários.

Com informações Ascom BB