BBB tem cearense entre os participantes deste ano

O Big Brother Brasil edição 2018 terá entre seus participantes um cearense, trata-se do modelo e empresário, Lucas Fernandes, de 27 anos. Sua participação foi confirmada nesta quinta-feira, como o nono integrante confirmado do programa.

“Ele diz que não teme preconceito, por ser cearense, mas diz que sempre tola piadas como; cadê a cabeça grande, você é cearense mesmo? Sou cearense e tenho muito orgulho”, diz Lucas. Sou cearense e tenho muito orgulho de falar que sou. Você vê o Bráulio Bessa. Esse cara é incrível! Ele não tinha nada e com a inteligência dele e o sotaque arretado foi lá e mostrou que era capaz! Eu tenho que levantar a bandeira dessas pessoas”.

Lucas morou no exterior onde trabalhou como modelo, Atualmente mora com os pais, seu Fernando e dona Licia. “A experiência fora do Brasil vai me ajudar na casa. Já convivi com muitas pessoas de cultura diferente. Cultura é o que faz as pessoas entrarem em conflito e eu já vivenciei isso. Vou tirar de letra”.